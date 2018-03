Max Färberböck hatte erst große Angst vor seinem Film

Max Färberböck ist extra aus Hamburg angereist, um am Dienstagabend im Zoo Palast seinen zehn Jahre alten Film "Anonyma – Eine Frau in Berlin" noch einmal in der Filmreihe "Hauptrolle Berlin" vorzustellen. Aber er hat doch ein bisschen Angst. Seit der Premiere hat er den Film nicht wieder auf großer Leinwand gesehen. Und er ist sich auch nicht sicher, ob sein Werk heute noch genug Publikum anzieht. Sieht sich dann aber eines Besseren belehrt und bedankt sich beim Publikum, das sich so sehr interessiere für die Geschichte seiner Stadt.

Denn "Anonyma" arbeitet ein Thema auf, das 60 Jahre lang in der Bundesrepublik wie in der DDR verdrängt und totgeschwiegen worden war: die Massenvergewaltigung deutscher Frauen von sowjetischen Soldaten in den letzten Kriegstagen in Berlin. Als ihm das Angebot angetragen wurde, erinnert sich der Regisseur, wollte er erst absagen.

Ein Film über Vergewaltigungen, das zieht nie im Kino. Und dann hatte Färberböck auch Angst, dass ihm der Film um die Ohren gehauen werde. Aber dann hat er an die anonyme Autorin der Buchvorlage gedacht, die einst selbst vergewaltigt worden war, die schon damals ihr Leid aufgeschrieben hat und, als es 1959 erstmals veröffentlich wurde, dafür regelrecht geächtet wurde. Dagegen, sagt Färberböck, war seine Angst eine marginale.

Nina Hoss in der Titelfigur als vergewaltigte Frau in den letzten Kriegstagen

Foto: CONSTANTIN FILM / AFP

Es gab viele Fettnäpfe, in die er hätte treten können. Färberböck hat sie alle gesehen. Und einfach trotzdem gedreht. Er hatte auch keine Probleme, beim Casting Schauspielerinnen zu finden. Im Gegenteil: Die mussten nicht überzeugt werden, sie waren sofort dabei, weil auch sie fanden, dass das Thema endlich aufgearbeitet werden musste.

Schwieriger war es mit den männlichen Parts. Färberböck hätte den Film nicht gemacht, wenn nicht russische Schauspieler die Sowjetsoldaten gespielt hätten. Aber auch in Russland war das Thema lange ein absolutes Tabu. Am Ende hat er aber auch hier zahllose Darsteller gefunden, die froh waren, dass das endlich zur Sprache kam.

Der Schock kam später: Als der Film fertig war und auch in Russland gezeigt werden sollte, hat Putin persönlich verfügt, dass er verboten wurde: weil das nicht zu seinem Nationalbild passte. Das, sagt Färberböck, habe ihm einiges über den Präsidenten erzählt. Um so wichtiger ist ihm, dass er den Film trotzdem machen konnte.

Als nächstes läuft in der Filmreihe am 12. April "Der Himmel über Berlin" in restaurierter Fassung. Zu Gast ist dann Regisseur Wim Wenders.