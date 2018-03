Die Kelly Familiy bringt 90er-Disney-Gefühl nach Berlin

"Sobald wir singen, ist das Gefühl wieder da", sagt Jimmy. "Vielleicht mache ich heute Stage Diving", kündigt Angelo an. "Es ist Zeit, dass man die alten Songs wieder singt", so Joey. "It's like a dream come true", meint Patricia. Ein Video zeigt die Kelly-Geschwister, wie sie durch eine leere Halle schreiten und sich auf ihren Auftritt vorbereiten. Die Leinwand wird schwarz, und es leuchten diese unübersehbar bunten Buchstaben auf. Die, die jeder schon mal gesehen hat. Die Kelly-Family ist wieder da. Oder zumindest ein Teil von ihnen. Am Freitagabend spielen sie in der ausverkauften Mercedes-Benz Arena. Das Konzert im Sommer in der Waldbühne ist auch schon ausverkauft. Und das verwundert nicht.

Sobald die Kellys die Bühne betreten, hat man das Gefühl, in einer völlig anderen Welt zu sein. Wie damals tragen sie karierte Klamotten, statt Schottenröcken reichen diesmal auch Karo-Hemden aus. Mit "I Can't Stop the Love" beginnt die Show der Geschwister. Jimmy singt die Solo-Parts, während Patricia Trommel, Joey Gitarre und Angelo Schlagzeug spielt. Die anderen singen Harmonien. Außerdem werden sie von diversen Musikern begleitet, von der E-Gitarre über das traditionelle irische Instrument Bouzouki bis zur Geige.

Noch immer wollen die Kellys ihren Fans besonders nahe sein, das mag aus der Zeit kommen, als sie noch als Straßenmusiker auftraten. Deswegen ist an der Bühne ein halbkreisförmiger Steg angedockt mit einer zweiten, kleinen integrierten Bühne in der Mitte. Die nutzt Joey, der "Why why why" singt, auch voll aus. Mit seiner E-Gitarre rennt er den Steg entlang, schreit ins Mikro, lässt seine langen Haare flattern. Da wird einem relativ schnell klar: Wenn die Kellys etwas können, das ist das Stadien spielen. Auf jedes "Why" wird eine Feuersäule entfacht, es wird getanzt, gesungen, gelacht und erzählt. Von der guten alten Zeit. Man hat das Gefühl, als wäre man bei einem Familienabend der Kellys und irgendwie Teil von ihnen.

Jeder Sänger bekommt hier seinen Raum

Sechs Sänger, das kann mitunter sehr herausfordernd sein, doch die Geschwister geben jedem seinen Raum, jeder zeigt eine etwas andere Facette und jeder spielt auch mehrere Instrumente. Da ist Jimmy, der einfach eine richtig gute Pop-Rock Stimme hat, Joey ist eher für das Laute, Angelo kann beides, Patricia, mit ihrer angenehmen manchmal soulig, manchmal sehr poppig klingenden Stimme und John, mit seiner sehr gefühlvollen Art zu singen neben Kathy, bei der man immer ein bisschen die klassische Gesangsausbildung mithört und die mit einem ausgesprochen großen Stimmvolumen beeindruckt.

Während im Hintergrund Videos vergangener Zeit abgespielt werden, tanzt und singt das Publikum begeistert mit. Fast könnte man diesen Abend ein generationsübergreifendes Konzert nennen, neben 20-Jährigen stehen 90-Jährige, gemeinsam wird gefeiert.

"Habt ihr hier Liebe?", fragt Jimmy ins Publikum und stimmt "We Got love" an. Dabei fährt eine Kiss-Cam, die man sonst von Sport-Veranstaltungen kennt, durchs Publikum. Das führt zu durchaus amüsanten Momenten. Ein älterer Herr ist anderweitig beschäftigt, sein Blick ist auf den Boden gerichtet. Als seine Frau sich auf der Leinwand sieht, zuppelt sie so lange an seinem Ärmel, bis er aufschaut. Und schon hat er einen Schmatzer im Gesicht. So kitschig diese Aktion auch ist, passt sie doch so gut hierhin. Die Kellys sind das Disney der Musik. Hier scheint alles irgendwie noch gut und unverdorben. Und in dieses Gefühl lässt man sich gerne fallen.

Die Höhepunkte sind die Kelly-Evergreens

Zum zweiten Teil des Konzerts fährt der Kelly-Bus von der Decke hinab. Mit der Drehleier tritt Paul Kelly, der Bruder aus der ersten Ehe des Vaters, auf die Bühne und spielt das traditionelle Lied "The Bonnie Banks o'Loch Lomond". Mitte der 80er-Jahre verließ er die Band, schloss sich ihr jedoch im Jahr 2005 wieder an. Wenn man ihn anschaut, meint man Vater Dan vor sich stehen zu sehen. Es folgt ein akustisches Set, in dem in alten Erinnerungen, wie der gemeinsamen Zeit in Spanien und Frankreich, geschwelgt wird.

Die Höhepunkte werden von den Kelly-Evergreens markiert. "Fell in Love With an Alien" und "Nanana". Auch wenn man bei der ersten Nummer Paddy Kelly ein wenig vermisst, nimmt das der Stimmung keinen Abbruch. Bunte Neon-Lichter werden geschwenkt, es wird gekuschelt und mitgesungen. Mit reichlich Feuer-Effekten und Konfetti-Regen stimmen die Kellys ihren letzten Song an: "Brothers & Sisters". "Hakt euch bei eurem Nachbarn ein und schunkelt mit uns", ruft Angelo. Gut, das ist dann wirklich sehr kitschig, aber wenn es jemand darf, dann wohl die Kellys. Nach rund drei Stunden und 32 Songs ist die Kelly-Reise vorbei. Zum Abschluss gibt's Teddys, La-Ola-Wellen und gemeinsame Fotos. Wie in den 90ern.