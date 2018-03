Scham, Schande und Schweigen: der Film „Anonyma“

Sommer der Sinnlichkeit: „Call Me By Your Name“

Sie sitzt in der Falle. In einem Kellerverschlag nähert sich ein russischer Soldat der jungen Deutschen in eindeutiger Absicht. Geistesgegenwärtig schlägt sie eine Gittertür vor ihm zu. Für einen Moment scheint die Frau gerettet, wenn sie, unter den Flüchen des Gefangenen, nach oben, ins Freie rennt. Nur um im Hof auf eine ganze Schar weiterer Russen zu stoßen, die sie mit gierigen Blicken anstarren.

Max Färberböcks Film "Anonyma" erzählte 2008 von einem lange verdrängten, totgeschwiegenen Trauma: der Massenvergewaltigung deutscher Frauen durch russische Soldaten. Über 60 Jahre nach Ende des Kriegs – und nur ein Jahr nachdem die Vergewaltigung in militärischen Konflikten von den Vereinten Nationen offiziell als Kriegsverbrechen eingestuft wurde – wurde damit endlich die Erfahrung massenhaft sexueller Gewalt am Ende des Krieges im öffentlichen Bewusstsein verankert.

Ein Trauma, im Osten wie im Westen verdrängt

In der Filmreihe "Hauptrolle Berlin", in der der Zoo Palast gemeinsam mit der Berliner Morgenpost an jedem ersten Dienstag im Monat einen genuinen Berlin-Film zeigt, wird diese wichtige Produktion nun noch einmal aufgeführt.

"Anonyma", das Tagebuch, in dem eine namenlos bleiben wollende Frau ihre Not vom 20. April bis 22. Juni 1945 in Schulheften und Kladden festgehalten hat, war bereits 1954 in englischer Sprache und 1959 dann auch auf Deutsch erschienen, löste damals allerdings einen Sturm der Entrüstung aus und wurde mit Schimpf und Schande bedacht.

Plötzlich sind die Frauen Freiwild für die Russen

Foto: constantin

Was die Autorin noch einmal so traumatisierte, dass sie verfügte, das Buch dürfe bis zu ihrem Tod nie wieder veröffentlicht werden. Als es dann 2003, zwei Jahre nach ihrem Ableben, in Hans Magnus Enzensbergers "Anderer Bibliothek" neu aufgelegt wurde, flammte eine Scheindebatte auf, die die Authentizität und Autorenschaft des Buches infrage stellte.

Die Lektüre war dennoch ein Schock. Weil hier erstmals das ganze Ausmaß der Massenvergewaltigungen deutlich wurde. Weil es plötzlich ein Dokument gab für all das verdrängte Leid. Weil hier eine Betroffene Worte für das Unsägliche gefunden hatte, wie Frauen in den ersten Tagen der "Befreiung" wieder und wieder vergewaltigt und geschändet wurden. Eine Wahrheit, die nicht nur in der DDR unter den Teppich gekehrt wurde, wo die Sowjets die neuen Brüder waren, sondern auch in der BRD, wo man mit der Schande der Schändung nicht konfrontiert werden wollte und sich lieber im kollektiven Vergessen übte.

Ein Wolf, der die Wölfe fern hält

Dass das Buch bei der Erstveröffentlich auf so breite Ablehnung stieß, hatte nicht nur damit zu tun, dass die namenlose Autorin hier in distanziert-nüchternem Ton minutiös den "Schändungsbetrieb" und den pragmatischen Heroismus der betroffenen Frauen schilderte. Und nicht nur damit, wie sie über die deutschen Männer urteilte, "das schwächliche Geschlecht", wie sie sie nannte, weil sie schon damals lieber wegsahen oder die Frauen gar als schamlos beschimpften.

Sondern vor allem damit, dass sich hier eine Frau aus ihrer Opferrolle zu befreien suchte und aus Selbstschutz und der letzten Aufbietung von so etwas wie Würde sich einen Höhergestellten unter den Russen suchte, um vor den anderen sicher zu sein: "Hier muss ein Wolf her, der mir die Wölfe vom Leibe hält."

Vorsichtige Annäherung: Anonyma (Nina Hoss) und der russische Offizier (Evgeny Sidikhin)

Foto: Constantin Film Verleih

Doch so groß das Echo auf die Neuauflage war, richtige Breitenwirkung erfuhr der Stoff erst durch die Verfilmung fünf Jahre danach. Die denn auch von Anfang als große Mainstreamproduktion mit zahlreichen Stars noch in kleinsten Rollen konzipiert war, allen voran mit Nina Hoss, die die Titelfigur mit einer ergreifenden Mischung aus unnahbarer Kühle und verletzlicher Tiefe ausstattet, wie das nur ganz wenige Schauspielerinnen vermögen.

Aber wie filmt man das: die Massenvergewaltigungen, den Ekel danach, die Verzweiflung, die Hilflosigkeit? Es gab zahllose Fettnäpfchen, in die die Filmemacher hätten treten können. Aber Regisseur Färberböck, der sich zehn Jahre nach seinem Erfolgsfilm "Aimée & Jaguar" hier wieder auf historisches Terrain begab, hat sie alle stilsicher umgangen.

Aufarbeitung und Versöhnung in einem

Er verharmlost das Schicksal der Anonyma nicht, aber er beutet es auch nicht aus. Er belässt es klug bei wenigen drastischen Szenen, die schon unerträglich genug sind. Und auch den Russen stellt er weder einen Persilschein aus, noch dämonisiert er sie. Er zeigt das Leid der Vergewaltigten, ohne die Täter zu verteufeln. Und macht auch deren Rachebedürfnis nachvollziehbar. Im Krieg, das wird ganz deutlich, gibt es keine Sieger.

Von Anfang an war Färberböck und seinem Produzenten Günter Rohrbach klar, dass man die sowjetischen Soldaten auch mit russischen Schauspielern besetzen musste. Und die waren, so der Regisseur, ebenfalls dankbarr, dass dieses Reizthema endlich aufgearbeitet wurde: "Aber es war ihnen wichtig, dass nicht zum 184.000. Mal der gleiche Klischee-Russe erzählt wird."

Nina Hoss bei der Premiere des Films 2008

Foto: A3637 Jörg Carstensen / dpa

Den vielen Zumutungen des Buchs fügt der Film eine weitere hinzu: "Ich kann keinesfalls behaupten, dass dieser Major mir Gewalt antut. Ich bin ihm zu Diensten", heißt es nüchtern im Tagebuch. Im Film entspinnt sich daraus aber so etwas wie eine vorsichtige Beziehung, bei der man sich scheuen mag, von Liebe zu sprechen, aber doch von Verständnis, Respekt und Zuneigung. Da wird dann, zumindest für kurze Momente, so etwas wie eine Utopie der Koexistenz möglich. Man mag das als typischen Kinokitsch abtun. Aber so schafft der Film gleich zweierlei: Aufarbeitung und Versöhnung in einem.

Zoo Palast am Dienstag 6. März, 20 Uhr in Anwesenheit von Regisseur Max Färberböck