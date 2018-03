Phallus auf der Bühne, Dirigent wirft hin

Am Sonntag ist die große Premiere von "Salome" an der Staatsoper, Jochanaan ist in einem Phallus-Käfig eingesperrt. Die Inszenierung mit einigen Anzüglichkeiten stammt vom Berliner Skandalregisseur Hans Neuenfels. Kurz vor der Premiere hat nun Dirigent Christoph von Dohnányi (88) die Intendanz der Staatsoper Unter den Linden gebeten, ihn von seiner Mitwirkung an der "Salome"-Premiere am Sonntag zu entbinden. Als Grund gab er "künstlerische Differenzen" mit dem Regisseur Neuenfels (76) an. Gleichzeitig empfahl er, die Leitung des Abends seinem Assistenten Thomas Guggeis (24) zu übertragen, der die letzte Vorstellung am 17. März ohnehin dirigieren sollte.

Ein Detail der Neuenfels-Inszenierung

Foto: Laessig

Thomas Guggeis hat bereits die Generalprobe am Donnerstag geleitet. Guggeis ist Assistent von Daniel Barenboim und Korrepetitor der Staatsoper. Staatsopern-Intendant Jürgen Flimm bedeuert die Absage von Christoph von Dohnanyi. Aber, so Flimm, "wo Neuenfels draufsteht, ist auch Neuenfels drin." Die "Salome" steht, was die Dirigenten betrifft, unter keinem guten Stern: Dohnányi hatte das Dirigat im Januar für den erkrankten Zubin Mehta übernommen. Jetzt übernimmt Guggeis als dritter Dirigent.