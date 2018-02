Stuckrad-Barres "Panikherz": Ein Abend im Rausch

Benjamin von Stuckrad-Barres Roman „Panikherz“ feierte am Sonnabend Premiere am Berliner Ensemble.

Berlin. Das also ist die Kulisse für Drogenexzesse von Ecstasy über Kokain bis hin zu Rohypnol, für bulimische Attacken und musikalische Entgrenzung, für Ichzerfall und Obsessionen? Als sich der rote Vorhang des Berliner Ensembles hebt, wird der Blick auf eine Hotelbar frei, davor führt ein trittschallschluckender Läufer über ein paar Treppen zu ihr empor. Eine Stehlampe, ein brauner Clubledersessel. Links und rechts verschwinden Musiker in der Bühnendämmerung.

Man denkt an das sympathisch vergilbte Hotel Chateau Marmont, an Benjamin von Stuckrad-Barres Entzugsrefugium am Sunset Boulevard in Los Angeles. Und man denkt an das Hamburger Hotel Atlantic, wo Udo Lindenberg schon seit dem Urknall wohnt und wohl noch immer wohnen wird, wenn von uns Sterblichen nur Staub geblieben ist.

Der Horror der Zufriedenheit

Hansjörg Hartungs Bühne wird in den etwas mehr als zwei Stunden dieses Abends nicht wechseln, obwohl doch Stuckrad-Barres irrlichternder Roman keine Einheit des Ortes kennt, vom Geburtsort Rotenburg an der Wümme nach Göttingen rast, auch in Köln, Hamburg, Berlin und dem Rest der Welt niemals stehen bleiben will, wie überhaupt sein Wesen in der Flucht besteht, weil sein Autor im Ankommen und im Zuhausesein schon Erschlaffung, Gewichtszunahme und beginnende Verwesung wittert. Und zu den vielen Pointen dieser Inszenierung gehört, dass sie gar keinen ständigen Austausch des Ambientes braucht. Oliver Reese, der neue Intendant am Berliner Ensemble, überlässt die Raserei in seiner ersten Inszenierung am Haus ganz den Schauspielern.

Den Pastorensohn, Journalisten, Moderator und Drogenentzugspatienten Benjamin von Stuckrad-Barre sehen wir auf der Bühne von vier Schauspielern verkörpert, zwei Männern und zwei Frauen. Da ist Bettina Hoppe, die gleich zu Beginn mit resignativer Onkelhaftigkeit von der Therapie erzählt, aber genauso gut Lindenberglieder singen oder den Lockruf der Droge zischeln kann. Da ist Laurence Rupp, der mit nacktem Oberkörper auf dem Tresen tanzt oder sich Kokainwolken aus dem Grobstrickpullover schlägt. Da ist Carina Zichner, der wir den Pubertätsbenjamin genauso abkaufen wie den Oberchecker im Kulturbetrieb. Und da ist nicht zuletzt der kraftvolle Nico Holonics, Popstar, Partygott und implodierendes Elendshäufchen zugleich.

Den ichversessenen Egomanen in ein Quartett aufzuspalten ist auch deshalb überzeugend, weil es Zweifel erlaubt an der nur scheinbaren Folgerichtigkeit biografischen Erzählens: Das Leben ist ja kein Bildungsroman, kein Weg der Urpflanze zur umwerfenden Prachtblume. Vielmehr besteht es aus Zufällen, Umwegen und Zwischenstationen. Und aus Musik.

Stuckrad-Barres Stärken funkeln hindurch

Dass das so gut funktioniert, in keinem Moment langweilig wird und am Schluss zu Recht begeisterten Applaus findet, ist natürlich auch die Leistung des Textes, auf dem alles aufbaut. Reese hat die 564 Seiten des Romans auf 40 Seiten kondensiert, Stuckrad-Barres Stärken funkeln den ganzen Abend hindurch. Seine Fähigkeit etwa, langweiliges Gelaber punktgenau zu beobachten und bloßzustellen: "Ich bin ein totaler Suchtmensch, das sagt sich so leicht. Klingt ja auch toll, so nach Leben-am-Rand, waghalsig, lebensfroh. Aber das ist natürlich ein Missverständnis. Das sagen Leute, die an einer Bar eine Wasabi-Nuss-Etagere von sich schieben: Oh, nee, Suchtgefahr." Dazu sein kalter Blick auf sich selbst, auf diesen uferlosen Narzissmus, den man nur dann schonungslos nennen würde, wenn das Wort 'schonungslos' nicht schon genau die stickige Journalistensprache wäre, die sein Buch permanent parodiert.

Oder die große, die existenzielle Frage, die hinter diesem ganzen Gezappel steht, hinter den schönen Kleidern und der Geltungssucht, hinter den Coolnesscodes, dem Überlegenheitsgetue und der Illusion des Dazugehörens: Was soll das alles eigentlich? Warum tut mein Kopf jetzt so weh? Kann ihn nicht jemand festhalten? Wer füllt diese entsetzliche Lücke in mir?

Der Soundtrack der Gegenwart

Stuckrad-Barre ist zwar nicht zur Premiere erschienen, aber er hat sich, das stand in der "B.Z.", die Proben angesehen, dabei wohl auch geweint und angeregt, einer der Schauspieler möge doch vielleicht auch weiße Jeans tragen, sein Markenzeichen, er hat 20 Stück davon. Oliver Reese hat dem gern entsprochen.

Wer heute 40 Jahre oder etwas älter ist, wird mit diesem Abend auch ins eigene Jungsein zurückgespült und wieder auf Partys herumstehen, wo Nirvanas "Smells like teen spirit" lief, was von Oasis oder, das war ein bisschen früher, was von Udo Lindenberg: "In München, in so 'nem Doofbräuhaus / frag' ich mich leicht bedröhnt: Wo bin ich bloß zu Haus?" Nur in der Gegenwart, immer.

Nächste Vorführung: 20.2., 19.30 Uhr.