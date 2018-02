Wie Andres Dresen fast seine Premiere geschmissen hätte

Gerade hat Andreas Dresen seinen neuen Film "Gundermann" über den DDR-Liedermacher Gerhard Gundermann abgedreht. Und eigentlich sitzt er mitten im Schnitt. Dennoch hat er den Schneideraum verlassen und ist von Potsdam nach Berlin gefahren, um am Dienstag Abend noch einmal seinen Film "Nachtgestalten" zu präsentieren, der in der Filmreihe "Hauptrolle Berlin" gezeigt wurde, die der Zoo Palast zusammen mit der Berliner Morgenpost veranstaltet.

Hier im Zoo ist der Film auch uraufgeführt worden, auf der Berlinale 1999 .Ein Befreiungsschlag für den deutschen Film, der damals hauptsächlich Komödien produzierte. Aber so triumphal der Erfolg des Films, so traumatisch hat der Regisseur die Entstehung in Erinnerung.