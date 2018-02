Schauspieler Rolf Zacher gestorben

Über den Tod Zachers berichtete am Abend das Westfalen-Blatt. Demnach starb Zacher im Alter von 76 Jahren in einem Hamburger Pflegeheim.

Dort lebte er seit etwa einem Jahr. Zacher hat in mehr als 200 deutschen Fernsehfilmen und Serien gespielt. "Meist stellt er mit Berliner Schnauze und Witz Figuren dar, die eher am Rande der Gesellschaft stehen", heißt es in seinem Wikipedia-Eintrag. Mit der Rolle des Kleinganoven »Henry« in »Endstation Freiheit« (1980) wurde der gebürtige Berliner einem größeren Publikum bekannt und erhielt für diesen Film zwei Jahre später den Bundesfilmpreis in Gold.