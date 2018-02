Zehn Fakten, die Sie über Helene Fischer wissen müssen

Helene Fischer tritt nächste Woche fünfmal in Berlin auf. Ein Porträt in zehn Kapiteln.

Vom kommenden Dienstag an absolviert Helene Fischer, mit mehr als zehn Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Musikerinnen des Landes, fünf Auftritte ihrer Deutschlandtournee in der Berliner Mercedes-Benz Arena. Wie erklärt man ihren beispiellosen Erfolg? Ein Spaziergang durch ihr Leben.

1. Was es mit ihrem größten Hit "Atemlos" auf sich hat

Wer sich Helene Fischer nähern will, beginnt am besten mit dem Lied, das jeder kennt. Weniger bekannt ist, dass sein Refrain binnen 100 Sekunden in einer Küche auf Mallorca entstand. So erzählt es jedenfalls die Schlagersängerin und Komponistin Kristina Bach, die den Erfolg Helene Fischers seit den Anfängen begleitet. Sie habe sich noch mit Freunden treffen wollen, es habe daher schnell gehen müssen. Atemlos gewissermaßen. "Atemlos durch die Nacht/Bis ein neuer Tag erwacht/Atemlos einfach raus/Deine Augen ziehen mich aus!": die eingängigen, erstmals am 29. Februar 2013 veröffentlichten Songtextzeilen handeln von einer wilden, in Clubs verbrachten Nacht und erschienen auf Helene Fischers sechstem Studioalbum "Farbenspiel". Das aufwendig produzierte Video und die von Discorhythmen durchzogene Musik lassen erkennen, worin eines der Erfolgsgeheimnisse Helene Fischers liegt: in der Öffnung des Schlagers zum Pop. Das Stück blieb ein halbes Jahr in den deutschen Top Ten, seine Single gilt als eines der meistverkauften Stücke seit den seligen Schlagerzeiten der Siebziger. Es setzte einer beispiellosen Karriere die Krone auf, an deren Beginn eine Musikkassette stand, aufgenommen im fernen Sibirien.

2. Eine Kassette mit russischen Kinderliedern

Helene Fischer, geboren 1984 als zweites Kind eines russlanddeutschen Ehepaars in Krasnojarsk, wanderte zusammen mit der Familie 1988 nach Deutschland aus. Es war das vorläufig letzte Ziel einer Familiengeschichte, die immer im Unterwegssein bestanden hatte: die Großeltern waren während des Zweiten Weltkriegs 1941 aus der Ukraine nach Sibirien deportiert worden. Helene war erst vier Jahre alt und durfte nur wenige Dinge mitnehmen – darunter aber etwas, das sie bis heute als "ihren größten Schatz" bezeichnet: eine Musikkassette, auf der sie als kleines Mädchen russische Volkslieder singt. Sonst sind ihr wenige Erinnerungen an diese Zeit geblieben. Das zählebige Gerücht, sie sei als Jelena Petrowna Fisher zur Welt gekommen, hat Helene Fischer schon häufig dementiert – es hält sich trotzdem weiterhin.

3. "Hurra, die Schule brennt": Die Musik der Kindheit

Gemeint ist hier nicht die Realschule im rheinland-pfälzischen Wörrstadt, die Helene Fischer besuchte, nachdem die Familie im nahe gelegenen Wöllstein eine neue Heimat gefunden hatte (beides liegt übrigens südlich von Mainz). Gemeint ist vielmehr Werner Jacobs' gleichnamige Filmkomödie mit Peter Alexander und dem Kinderstar Heintje aus dem Jahr 1969, in der auch immer wieder Schlagermusik zum Besten gegeben wurde. Wenn man an Sonnabenden mit dem Hausputz beschäftigt war, erzählte Helene Fischer später, trällerte man die Lieder gemeinsam nach. Helene ließ sich dabei von der sechs Jahre älteren Schwester Erika inspirieren, die auch ein großer Karaoke-Fan war. Gemeinsam schaute man die Musiksender MTV oder Viva. Oder, mit der Großmutter, auch mal Volksmusik.

Die Show beginnt – Helene schwebt von der Decke herab. Foto: Peter Steffen / dpa

Und schon während der ersten Songs zeigt sie, was sie alles kann: Den Takt angeben ... Foto: Peter Steffen / dpa

... ihr Publikum singen lassen ... Foto: Peter Steffen / dpa

... und natürlich auch: selbst singen! Foto: Peter Steffen / dpa

Das alles macht sie zum unangefochtenen Star am Schlagerhimmel. Foto: Peter Steffen / dpa



Die Vorbereitung für die Tour war intensiv und anstrengend. Foto: Oliver Berg / dpa

Die Akrobatik mit dem Cirque du Soleil musste viel geporbt werden. Foto: Oliver Berg / dpa

Dafür muss Helene top-fit sein. Foto: Oliver Berg / dpa

Ein bisschen Spaß war aber auch bei der intensiven Vorbereitung erlaubt. Foto: Oliver Berg / dpa

4. Eine Demo-CD und eine hartnäckige Mutter

Die Realschule in Wörrstadt bot eine Theater- und Musical-Arbeitsgemeinschaft an. Hier konnte die damals 16-jährige Helene Fischer all ihre Vorlieben ausleben: Tanz, Schauspielerei und Gesang. Die anfangs zögerlichen Eltern ließen sich schließlich überreden, ihr eine Ausbildung an der "Stage & Musical School" im nur 60 Kilometer entfernten Frankfurt zu erlauben. Es folgten erste Engagements in Darmstadt und Frankfurt – und nach dem Studium erste Bewerbungen mithilfe einer selbst gemachten Demo-CD, um deren Verbreitung sich vor allem Helene Fischers Mutter kümmerte. Irgendwann landete sie in den Händen von Kristina Bach und Uwe Kanthak.

5. Sie weinte, als es mit dem Musical nichts wurde

Zusätzlich zu Bach und Kanthak kam auch bald der Produzent Jean Frankfurter ins Boot. Von Anbeginn wurde Helene Fischer also von im Schlagergeschäft bewährten Routiniers betreut: Kristina Bach hatte selbst schon Karriere als Sängerin gemacht, Uwe Kanthak war ein erfahrener Musikmanager – und Jean Frankfurter war schon seit den Zeiten von Bata IIlic groß im Geschäft. Als man ihr eröffnete, man sehe in der Volksmusik und im Schlager ihre Zukunft, soll Helene Fischer in Tränen ausgebrochen sein – ihr Traum, ein Musicalstar zu werden, rückte in die Ferne.

6. Ungarische Operetten: Der erste Fernsehauftritt

Der erste Satz, den Helene Fischer im deutschen Fernsehen sang, lautete "Komm' mit nach Varasdin, so lange noch die Rosen blühen". Das war 2005, die Sendung hieß "Das Hochzeitsfest der Volksmusik". Es war ein Medley ungarischer Operettenmelodien, vorgetragen im Duett mit ihrem späteren Partner Florian Silbereisen, der als Moderator nicht lange zuvor die altehrwürdige Carmen Nebel abgelöst hatte. Mit ihrer Gesangssicherheit und ihrer Souveränität auch auf großer Bühne wurde Helene Fischer schnell zu einer festen Größe der "Feste der Volksmusik", in denen sie danach immer wieder auftrat. Ihre Liedtexter Irma Holder, später auch Tobias Reitz sorgten dafür, dass das auch so blieb.

7. Von hier bis unendlich: Die Studioalben

Helene Fischer blieb die Ochsentour durch Autohäuser und Shoppingmalls in ihrer Karriere weitgehend erspart: Sie überzeugte ein großes Publikum von Anfang an. Schon ihr erstes Album "Von hier bis unendlich" (2006) wurde mit Platin ausgezeichnet. Das blieb nicht unbemerkt: Bereits 2007 erhielt sie die "Goldene Henne" als "Aufsteigerin des Jahres", es folgte die "Krone der Volksmusik" (2008). Dann 2009 der erste "Echo" (2009), den sie inzwischen 16-mal entgegennahm, womit sie Rekordhalterin ist. Und auch der "Bambi" und die "Goldene Kamera" zählen inzwischen zu ihren Trophäen.

8. Legendäre Profis steigen ein

Den Sprung zu ihren ausgefeilten Choreografien in Fußballstadien und Konzerthallen schaffte Helene Fischer 2011 mithilfe des Amerikaners Marvin A. Smith, der schon mit Stars wie Michael Jackson oder Prince zusammengearbeitet hatte. Hinzu kam der international renommierte Produzent Christoph Papendieck. Erst jetzt wurden Fischers Shows zu Großereignissen mit Riesenleinwänden, Special Effects und Artistik. Fischer arbeitete an jedem Detail mit.

9. Artistik, Stimme und ein eiserner Wille

Viele Journalisten haben schon versucht, Risse hinter dem perfekten Image Helene Fischers ausfindig zu machen. Keinem ist es überzeugend gelungen. Vielleicht gibt es gar keine. Sicher ist: Helene Fischer kombiniert Stimmkraft, Disziplin, Bühnenpräsenz und körperliche Fitness auf eine in Deutschland beispiellose Weise.

10. Schlager riesengroß: Was die Fans in Berlin erwartet

Die aktuelle Show hat Helene Fischer gemeinsam mit der kanadischen Zirkustruppe Cirque du Soleil erarbeitet, was für eine bildstarke, bunte und ideenreiche Vorstellung spricht.

Die Konzerte zwischen dem 5. und dem 11. Februar sind ausverkauft.

Helene Fischer live in Berlin 2018 - Alle Infos zum Konzert

Thomallas verrückte Helene-Fischer-Wette Helene Fischer singt im Duett mit Vanessa Mai und James Blunt