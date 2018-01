Coco Schumann brachte alles zum Swingen

Coco Schumann war eine Swing-Legende. Er hatte die Nazis überlebt und die Geschichte der populären Musik in Deutschland nachhaltig geprägt.

Er ist eine Legende des Swing in Deutschland. Er hat die Konzentrationslager der Nationalsozialisten überlebt. Er galt in den Nachkriegsjahren als Deutschlands bester Jazzgitarrist und trat noch bis ins hohe Alter mit seinem Quartett auf. Am Sonntag ist der Berliner Musiker Coco Schumann im Alter von 93 Jahren gestorben, wie seine Plattenfirma Trikont unter Berufung auf seine Familie in München bestätigte.

Es war im Mai 1924, als er als Heinz Jakob Schumann auf die Welt kam. Seine Mutter war Jüdin, sein Vater war ihr zuliebe zum Judentum konvertiert. In einer düsteren Zeit, die immer schrecklicher wurde, schlug Schumanns Herz schon früh ganz allein für die Musik. Durch Freunde lernte er als Teenager Mitte der 30er-Jahre den swingenden Sound von Duke Ellington, Chick Webb und Ella Fitzgerald kennen. Da war es um ihn geschehen.

Ein untrügliches Gespür für Rhythmus

Er lernte Schlagzeug und Gitarre. Er erlebte das Teddy Stauffer Orchester im Delphi-Palast. Er entwickelte ein untrügliches Gespür für Rhythmus. Noch minderjährig trat er in Berliner Tanzbars und Jazzkellern auf. Seinen Künstlernamen "Coco" verpasste ihm eine französische Freundin, die seinen Namen Heinz partout nicht aussprechen konnte.

Seit der Machtübernahme der Nationalsozialisten galten amerikanischer Jazz und Swing als "undeutsch". Doch genau dieser als "Negermusik" verschriene Sound war Schumanns Passion. Als "Halbjude" durfte er aber nicht Mitglied in der Reichskulturkammer werden, also auch nicht als Musiker arbeiten und Geld verdienen. Dennoch schaffte er es, bis 1943 unbehelligt mit verschiedensten Ensembles und Orchestern aufzutreten. "Wer den Swing in sich hat, kann nicht mehr im Gleichschritt marschieren", sagte er einmal.

Im März 1943 wurde er denunziert, verhaftet und nach Theresienstadt deportiert. Die Nationalsozialisten hatten das Lager als Vorzeigegetto geplant. Auf perfide Weise versuchten sie der Welt vorzugaukeln, wie gut die Insassen hier behandelt wurden. Schumann wurde Mitglied der Lager-Jazzband "Ghetto Swingers". Und die Musik rettete ihm das Leben. In dem zu Propagandazwecken produzierten Dokumentarfilm "Theresienstadt – Ein Dokumentarfilm aus dem jüdischen Siedlungsgebiet" ist er in einer kurzen Szene als Schlagzeuger einer Jazzband zu sehen.

1950 nach Australien ausgewandert, vier Jahre später Rückkehr

Doch nach den Dreharbeiten wurde Coco Schumann im September 1944 nach Auschwitz-Birkenau, im Januar 1945 dann nach Kaufering, einem Nebenlager des KZs Dachau, verschleppt. Von dort aus wurde er im April 1945 auf einen "Todesmarsch" in Richtung Innsbruck geschickt, auf dem die Häftlinge von amerikanischen Soldaten befreit wurden.

Coco Schumann blieb in Deutschland. Er war der erste deutsche Musiker, der auf einer elektrisch verstärkten Gitarre spielte. Er trat mit dem Geiger Helmut Zacharias und dem Sänger Bully Buhlan auf. Er feierte wieder Erfolge als Swing-Gitarrist, wanderte 1950 mit seiner Frau nach Australien aus, kehrte aber vier Jahre später wieder zurück nach Berlin. Er spielte auf Kreuzfahrtschiffen, trat im Heinz-Erhardt-Film "Witwer mit fünf Töchtern" auf, ging mit Roberto Blanco auf Tour. In den 80er-Jahren zog er sich etwas zurück, besann sich dann in den 90er-Jahren wieder auf seine Jazz-Wurzeln und gründete sein "Coco Schumann Quartett", mit dem er noch bis vor wenigen Jahren aktiv war auf den Berliner Club-Bühnen.

Im Jahr 1997 erschien die Autobiografie "Der Ghetto-Swinger". Das Buch wurde auch zur Vorlage für das gleichnamige Musiktheaterstück, das am Berliner Renaissance-Theater zu sehen war. In seiner Autobiografie geht es zu einem großen Teil um die erschütternden NS-Jahre, über die Schumann jahrzehntelang nicht gesprochen hatte. Er wolle nicht auf diese Zeit reduziert werden, sagte er später: "Ich bin ein Musiker, der im KZ gesessen hat. Kein KZler, der Musik macht." Coco Schumann war ein Musiker, der sich nie durch Genregrenzen einengen ließ und der das leichtgängig swingende Spiel auf der Gitarre perfektionierte. Er hat die Geschichte der populären Musik in Deutschland nachhaltig geprägt.