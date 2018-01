So war das Konzert von David Bowies ehemaligen Musikern

Mit einer Tour durch Europa wollen ehemalige Musiker David Bowies ihren Respekt zollen. "Celebrating David Bowie" steht da in kleiner, verschnörkelter Schrift, sehr unprätentiös an der Wand von Huxleys Neue Welt. Liest man den Namen David Bowie im Zusammenhang mit Musik, hat man hohe Erwartungen, Erwartungen, die nicht zu erfüllen sind?

Der erste optische Eindruck, wenn man die acht Musiker auf der Bühne stehen sieht, ist der einer Garagen-Band, die sich nach 20 Jahren mal wieder zusammengetan hat. Doch bei genauerem Hinschauen wird klar, dass diese Musiker teilweise eng zusammengearbeitet haben mit Bowie. So sitzt zum Beispiel Mike Garson am Flügel, der sowohl live als auch im Studio für Bowie spielte, sein längster musikalischer Wegbegleiter, der an diesem Abend mit einer Improvisation für Bowie begeistert. Rechts steht ein älterer Herr, ganz in schwarz, mit einer Cap, die an Niki Lauda erinnert, Sänger und Gitarrist Adrian Belew (Sound & Vision Tour), neben ihm Gitarrist Gerry Leonard (A Reality Tour), der mit seiner blauen Strähne im Haar und seinen außergewöhnlichen Stiefeln am ehesten an Bowie erinnert. Insgesamt blicken die Drei auf rund 30 gemeinsamen Jahre mit Bowie zurück und werden auf ihrer Tour von Bowies "Let's Dance/ Serious Moonlight"-Bassisten Carmine Rojas sowie "Fishbone"- Sänger Angelo Moore und "Sting"-Sohn Joe Sumner begleitet.

Trotz hochkarätiger Besetzung, ist es anstrengend dem Konzert zuzuhören. Erst zum Ende wird es angenehmer. Die Gitarren sind viel zu offensiv, der Flügel zu laut und die Stimmen merkwürdig hallend, als würde jemand im Badezimmer stehen und singen. Der Gesamtklang leidet darunter und ist insgesamt völlig überpegelt. Mehrmals rückkoppeln die Mikros, der Gesang geht dabei völlig unter. Immer wieder sieht man, wie einzelne sich die Ohren zuhalten oder Papier hineinstecken.

Das ist sehr bedauerlich, insbesondere weil das Publikum, das größtenteils der Ü50-Generation angehört und vor allen Dingen männlich ist, der Band sehr wohlgesonnen zu sein scheint und man erahnen kann, wie gut die Musik klingen würde, wäre sie ordentlich abgemischt. Immer mal streckt jemand einen Arm in die Höhe, in den ersten Reihen sieht man gemeinschaftliches Kopfnicken, Paare küssen sich verträumt, als hätten sie gerade ihr erstes Date. Dennoch, so eine wirklich ausgelassene Stimmung kommt nicht auf. Das liegt mitunter auch daran, dass das Parkett des Huxleys gerade einmal halb gefüllt ist und auf der Empore Sitzplätze, statt Stehplätze sind.

An diesem Freitagabend wechseln sich drei Sänger mit den Bowie-Songs ab. Als Angelo Moore seinen Lieblingssong, wie er sagt, "Ashes to Ashes" singt, tritt er in einem grotesk bunten Anzug auf, den man in jeder Kaufhof-Karnevalabteilung kaufen kann. Später hat er ein merkwürdiges Harlekin-Kostüm an, das ebenso wenig hochwertig aussieht, wie an Bowies blau-silbernes galaktisch aussehendes Kostüm erinnert. Dabei springt er von links nach rechts über die Bühne, kniet sich hin, schmeißt seine Beine abwechselnd nach oben. Das, was eine Hommage an David Bowie sein soll, entwickelt sich zum schlechten Cover. Bowie war berüchtigt für seine außergewöhnlichen Kostüme, einer, der mit jeder Bewegung, jedem Ton wusste, wie er sein Publikum fasziniert. Der Auftritt Moores wirkt dagegen wie ein billiges Abbild.

Mit den Zeilen "I will be king, And you, you will be queen, Though nothing, will drive them away, We can beat them, just for one day" endet das Konzert mit dem wohl größten Hit David Bowies. Man kommt nicht umhin, es zu bedauern, dass man diesen Song nie wieder in seinem Original hören wird.