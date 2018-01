Die Frau, die die Kunst in die Gesellschaft trägt

„Kinder des Paradieses“ am BE: Ola Mafaalani bringt einen Filmklassiker auf die Bühne – und die Entstehungsgeschichte gleich mit.

Filme auf der Bühne, das ist seit Jahren der letzte Schrei am Theatern. Früher einmal ließ sich das Kino vom Theater befruchten und adaptierte erfolgreiche Stücke. Jetzt ist es irgendwie andersrum. Am Berliner Ensemble wagt man sich jetzt sogar an einen ganz großen Klassiker, "Die Kinder des Olymp" von 1945. Ein Meisterwerk, das vom Theater handelt, nein mehr: das der Theater-Film schlechthin ist – und jetzt auch dahin zurück findet.

"Vor Leuten wie Ihnen hab' ich am meisten Angst", gibt Regisseurin Ola Mafaalani offen zu, als ich gleich bekenne, "Die Kinder des Olymp" sei einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Die 49-Jährige hat schon ein bisschen Angst vor dem Erwartungsdruck, der auf ihrer Produktion lastet. Sie hofft auf Besucher, die den Film nicht so gut kennen oder am besten noch gar nicht gesehen haben. Aber ihr Stück heißt ja schon mal anders, "Kinder des Paradieses", die wörtliche Übersetzung des französischen Originals "Les enfants du paradis". Und sie holt nicht nur den Film auf die Bühne, der durchaus komplex ist und zahlreiche Handlungsstränge verfolgt, sondern gleich noch die Entstehungsgeschichte mit.

Nur Regie zu führen, ist der Theatermacherin zu wenig

Marcel Carné drehte seinen Film nämlich in den letzten Kriegstagen im besetzten Paris. Einen so zeitlosen, lyrischen Film über die Liebe zum Theater und die Liebe überhaupt, mitten in den schwersten Zeiten. Die Not war groß, Requisiten und Kostüme kaum zu kriegen, Fantasie war gefragt. Und am Film arbeiteten Nazi-Kollaborateure Hand in Hand mit Untergrundkämpfern und Juden.

Die Premiere fand schon im befreiten Paris statt und wurde eine große Freiheitsfeier. Die Hauptdarstellerin Arletty allerdings saß da im Lager. Sie hatte zwar Juden versteckt, aber auch eine Affäre mit einem deutschen Offizier. Die Entstehungsgeschichte allein wäre schon Stoff genug für die Bühne. Mafaalani aber bringt beides zusammen: Film und Making Of in einem.

Ein äußerst kreativer Wesenszug

Die Regisseurin wirkt hektisch und pressiert. Nur noch zwei Tage bis zur Premiere am heutigen Sonnabend, und sie feilt noch an allen möglichen Details. Mehrfach mussten Termine, an denen wir uns treffen wollten, abgesagt werden. Zuletzt wollte sie zwischendurch beim Essen in der Kantine plauschen, aber das ist jetzt auch gestrichen. Sie muss noch Zwischentitel testen, und gleich steht eine Hauptprobe an.

Also fangen wir gleich im Saal an, wo sie hinterm Regiepult sitzt, und entschwinden nur kurz nach oben, wo es etwas ruhiger ist. Dort sprüht die Frau schier über vor Gedankenblitzen, sie entfacht ein wahres Feuerwerk an Synapsen, dem man kaum folgen kann. Aber schon bald ist klar: So ist die Dame vermutlich immer. Es scheint ein Wesenszug. Ein äußerst kreativer.

Ein ungemein breites Oeuvre

Ola Mafaalani – in Syrien geboren, in Deutschland aufgewachsen und nun in den Niederlanden heimisch, wo sie lange die Theatercompagnie North Ne­therlands Toneel in Groningen geleitet hat – kann ein breites Oeuvre vorweisen, das sie durch ganz Europa führt. Sie hat viel Klassisches inszeniert, adaptiert aber auch immer wieder Filme wie Wenders' "Himmel über Berlin", Tarantinos "Reservoir Dogs" oder gar die dänische Serie "Borgen": Binge-Watching auch am Theater.

Sie holt auch Flüchtlinge auf die Bühne – und lockt Menschen ins Theater, die sonst nie den Weg dahin gehen. Nur Regie zu führen, das ist ihr zu wenig. Mafaalani holt das Leben ins Theater und bringt Kunst in die Gesellschaft, wie die Jury bekannte, die ihr 2016 den niederländischen Proscenium Prijs verlieh.

"Energie für etwas Schönes aufwenden"

Ihr jüngstes Projekt am BE scheint all das zu vereinen. Und doch, verrät sie, war das gar nicht ihre Idee. Zum ersten Mal überhaupt hat sie den Vorschlag eines Theaterintendanten angenommen. "Die Kinder des Olymp" ist auch der Lieblingsfilm des Hausherrn Oliver Reese, bei ihm zuhause hängt sogar ein Filmplakat. Reese hat offenbar lange darüber nachgedacht, was er seinem Gast anbieten könnte. Er konnte freilich nicht ahnen, dass sie mit der Entstehungsgeschichte noch eine ganz andere Ebene mit hineinverwebt.

Ihre Lebensgeschichte, so Mafaalani, sei die, dass sich so viele Menschen immer wieder mitziehen lassen in Negativität: "Für Kriege, Verbrechen, Destruktion werden immer alle Kaliber ausgeschöpft. Warum nicht für etwas Schönes?" Sie will mit der gleichen Intelligenz, mit der sonst Schlimmes perfekt organisiert wird, Schönes kreieren.

Eine Ode auf Marcel Carné

So wie Carné, der den damals teuersten französischen Film gedreht hat, auch um all die Künstler zu beschäftigen und vor der Front zu bewahren. "Wie kann man so eine Ästhetik, so eine leichte Geschichte so intelligent, so poetisch während eines Krieges erschaffen?", staunt die Regisseurin noch heute. Der Film spielt im Paris um 1830. Theater wurde damals zensiert, und so wird ein Pantomime zum Star, der alles auf die Bühne bringt, ohne etwas auszusprechen.

Ähnlich erging es Carné selbst, als er seinen Film unter der Besatzung drehte. Auch er stand unter Zensur, wurde von den Nazis misstrauisch beobachtet. "Damit wird der Kreationsprozess mit offenbart", meint Mafaalani. Sie will ihr Projekt als "Ode auf Carné" verstanden wissen: "Er hat so viel nicht sagen dürfen in seinem Film. Jetzt wird es gesagt."