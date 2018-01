Die letzten Tage der Komödie am Kurfürstendamm

Wolfgang Neuss, Brigitte Grothum und Wolfgang Müller (r.) in „Keine Angst, sie kriegen sich“ von Samuel und Bella Spewack. Das Stück hatte am 13. November 1956 Premiere in der Komödie

Berlin. Das "Pause"-Plakat im Foyer der ­Komödie am Kurfürstendamm ist ein Versprechen für die Zukunft: Darauf, dass nach dem Abriss der fast 100 Jahre alten Bühne zumindest so etwas wie der Geist des Hauses in dem geplanten Neubau im Kellergeschoss des künftigen Kudamm-Karrees fortlebt. Ende Mai ist erst mal Schluss mit dem Theater, die beiden Bühnen werden im Zuge der Sanierung des Karrees abgerissen. Theaterdirektor Martin Woelffer zieht mit seiner Mannschaft ins Ausweichquartier Schiller-Theater.

An die glorreichen und bewegten Zeiten erinnert jetzt bis zum Auszug eine Fotoausstellung im Foyer und den Umgängen der Komödie. Heute Abend wird sie im Anschluss an die "Tanzstunden"-Aufführung eröffnet.

Die Frau, die zur "Pause" einlädt, ist die Schauspielerin Dolly Haas. Das Foto stammt aus der Inszenierung "Wie werde ich reich und glücklich", die am 15. Juni 1930 Premiere hatte. Die Kabarettrevue stammt von Felix Joachimson und Mischa Spoliansky, letzterer wird gerade vom Maxim Gorki Theater wiederentdeckt. Gleich nebenan hängt ein Foto von Marlene Dietrich, eine der vielen unvergessenen Stars, die am Kurfürstendamm aufgetreten sind. Das Bild zeigt eine Szene aus der Revue "Es liegt in der Luft", die am 15. Mai 1928 Premiere hatte. Es war nicht der einzige Theaterauftritt der Dietrich, die zwei Jahre später mit der Heinrich-Mann-Verfilmung "Der blaue Engel" Weltruhm erlangte, was ihr den Weg nach Hollywood ebnete.

reichkanzler und Außenminister kamen zur Eröffnung

Die rund 60 Fotos, eine kleine Auswahl aus dem reichhaltigen Bestand der Stiftung Stadtmuseum Berlin, spiegeln dabei auch ein Jahrhundert Berliner Leben. Max Reinhardt, der in der Stadt unter anderem das Deutsche Theater bespielte, hatte sich Anfang der 20er-Jahre für eine Ausweitung seines Imperiums in den neuen Westen entschieden. Eine ökonomisch gute Idee, das Gebiet war im Kommen. Zuerst übernahm er das Theater am Kurfürstendamm, später ließ er sich durch den Architekten Oskar Kaufmann für das Nachbargebäude die Komödie entwerfen, die in ein Geschäftshaus eingebaut wurde. Kaufmann verwandelte den Rohbau des an dieser Stelle geplanten Kinos in ein intimes, zweigeschossiges Boulevardtheater mit knapp 500 Plätzen. Zur Eröffnung am 1. November 1924 – gezeigt wurde Goldonis Komödie "Der Diener zweier Herren" in einer Inszenierung des Hausherren – kam viel Prominenz, darunter Reichskanzler Wilhelm Marx und Außenminister Gustav Stresemann.

Möglich wurde die Ausstellung durch die Unterstützung der Theatergemeinde Berlin, die für die Restaurierung und Digitalisierung der Bilder aufkam. "Mit diesem Ausstellungsprojekt können wir bisher unveröffentlichtes Archivmaterial der Stiftung Stadt­museum Berlin einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und auf die Geschichte der Komödie am Kurfürstendamm und deren Bedeutung für das Berliner Kulturleben hinweisen", sagte der Theatergemeinde-Geschäftsführer Martin Holländer beim Presserundgang am Mittwoch.

Wolfgang Spier bekommt eine eigene Vitrine

Neben "Traumpaaren" und Fotos von "Komödie"-Schauspielern – wie Heinz Rühmann, Curd Jürgens, Harald Juhnke, Günter Pfitzmann, Horst Buchholz, Inge Meisel, Wolfgang Neuss, Brigitte Grothum, Wolfgang Völz, Oliver Mommsen und Katharina Thalbach, um nur einige zu nennen –, gibt es auch Außenansichten des Theaters, das ja erst mit der Errichtung des Kudamm-Karrees Anfang der 70er-Jahre überbaut wurde. Wolfgang Spier ("Shake-Spier") ist eine Vitrine gewidmet, in anderen werden auch handgezeichnete Kostümfigurinen und Bühnenbildentwürfe gezeigt. Als dreidimensionales Objekt gibt es auch einen Original-Theatersessel aus dem Eröffnungsjahr.

Damals noch nicht überbaut: die Komödie am Kurfürstendamm 1954

Foto: Harry Croner © Stadtmuseum Berlin

Was fehlt? Das Theater am Kurfürstendamm. Um die Präsentation zu erweitern, fehlte das Geld, wie Bärbel Reißmann vom Stadtmuseum bei der Präsentation bedauerte. Material hätte es genügend gegeben. Es hätte auch gepasst, denn die Theaterfamilie Wölffer – die ersten zwei Generationen schreiben sich mit "ö", der jetzige Theaterchef Martin Woelffer mit "oe" – hat ja nach dem von den Nazis erzwungenen Abgang von Max Reinhardt lange Zeit beide Häuser bespielt.

Welche Fotos gezeigt werden, hat Martin Woelffer zusammen mit Bärbel Reißmann entschieden. Der Auswahl zum Opfer fiel auch der heutige Theaterchef. Während sein Vater Jürgen und sein Großvater Hans neben einem Max-Reinhardt-Porträt hängen, sucht man ein Bild von Martin Woelffer vergebens. Und der Sohn muss seinen Vater etwas bremsen, als dieser gleich zu Beginn davon spricht, "wie schlimm der Abriss dieser Theater ist". Schließlich hatten sich die beiden nach jahrelangem Streit und Unsicherheit über die Zukunft der Kudamm-Bühnen mit dem Investor geeinigt – und damit auch dem Abriss der historischen Theater zugestimmt. Wer sie noch einmal sehen will, muss sich beeilen.