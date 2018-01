Die Südseeboote aus Dahlem werden im März „eingeschifft“

Berlin. Im Süd-Kubus klafft in der Innenfassade zum Foyer ein Bauloch in Form eines XXL-großen Fensters. Durch diese Lücke sollen im April die einst in den Dahlemer Museen beheimateten Südsee-Boote ins Schloss "eingeschifft" werden. Wo jetzt Baugerüste stehen, werden sie einmal von oben aus dem zweiten Stock sichtbar sein, so, als ob sie auf dem Wasser schwimmen. Zu gewaltig sind sie, um sie via Lift über die einzelnen Geschosse zu transportieren. In Dahlem werden die Einzelteile derzeit in Kisten reisefertig gemacht, die Bootsrümpfe allerdings sind nicht zerlegbar. Diese Boxen verbleiben quasi auf der Baustelle, für Klimasicherheit ist natürlich gesorgt.

Erst ein Jahr später, im März 2019, werden die Staatlichen Museen ihre Flächen beziehen und mit der Einrichtung der Objekte beginnen. Den Dahlemer Sammlungen stehen künftig im zweiten und dritten Stock 23.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung. Es gibt auch eine neue Leiterin für die Sammlungen aus Dahlem: Inés de Cas­tro, Jahrgang 1968, vom Stuttgarter Linden-Museum, wurde vom Gremium der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gewählt. Eigenen Angaben zufolge stünden die Verhandlungen noch am Anfang, sagte sie gestern der "Stuttgarter Zeitung".

Wegweisendes Jahr: Humboldt Forum soll Veranstaltungsort werden

Das Humboldt Forum soll aber nicht nur ein interdisziplinäres Ausstellungshaus werden, sondern ein ebenso lebendiger Veranstaltungsort, wo aktuelle Diskurse gepflegt werden. Auch für den kulturellen Bereich ist das laufende Jahr wegweisend für den Aufbau und die Entwicklung tragfähiger, international vernetzter Programme. Verantwortlich dafür ist das Team der Humboldt Kultur GmbH unter Leitung von Lavinia Frey. Ganz oben auf der Agenda steht der Bereich kulturelle Bildung, der mit der Akademie eine ganz eigene Abteilung bekommt.

Bereits im vergangenen Jahr gab es als Testballon 54 Veranstaltungen an 40 Orten in der Stadt. Erst am vergangenen Sonntag schloss in der Humboldt-Box die Ausstellung "Vorsicht Kinder!" mit 88.000 Besuchern. Am 22. März wird dort die nächste Schau "Laut. Die Welt hören" eröffnet – es dreht sich um zwei Sammlungen mit Tonaufnahmen: das Berliner Phonogramm-Archiv und das Lautarchiv der Humboldt Universität. Und damit das nicht zu wissenschaftlich ausfällt, gibt es drumherum Konzerte, Filme, Sounds und DJ-Nights. In die zweite Runde geht die Koproduktion mit dem Deutschen Theater, zentral ist hier das Thema "Welche Zukunft".

Natürlich braucht so ein gewaltiger Betrieb Mitarbeiter zur Bespielung. Vor zwei Jahren gehörten zur Humboldt Kultur GmbH 20 Mitarbeiter, heute sind es 90, zur Eröffnung wird der Stand auf 320 bis 350 Beschäftigte steigen. 25 Millionen Euro gehen, so Johannes Wien, Sprecher des Vorstandes, in den Aufbau der Leitungsstruktur, die sich aufteilen soll in Verwaltung, Programm, Akademie und Sammlungen. Der künftige Generalintendant, der Ende des Jahres benannt werden soll, wird diese Bereiche moderieren.

