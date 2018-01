Konzert in Berlin So war's beim Konzert der Besten von "The Voice"

Berlin. Da stehen sie, die sechs beliebtesten Stimmen der jüngsten Staffel von "The Voice of Germany". Das stimmt nur so ungefähr, denn die Viertplatzierte BB Thomaz wurde von Dzenan Buldic ersetzt, da diese die Tour aus familiären Gründen abgesagt hat. "Oh, what about us? What about all the plans that ended in disaster? Oh, what about love? What about trust? What about us", singen die Sechs, als sie die Bühne des Tempodroms betreten.

Ob ihnen bewusst ist, was sie da singen? Die Zeilen wirken unheilvoll, wer weiß schon, wie es nach dieser Tour, die im Anschluss an die Fernseh-Show stattfindet, für die Sechs weitergeht? Sieben Staffeln "The Voice" und bisher ein Kandidat, der als Musiker seinen Durchbruch gefeiert hat: Max Giesinger, der 80-Millionen-Sänger. Der hat 2012 aber auch gar nicht die Staffel gewonnen, sondern war Viertplatzierter, und seinen Erfolg feierte er erst vier Jahre später.

Während die Bühnendekoration eher schlicht ausfällt - Europaletten hängen an der Wand und dienen als Treppe, zwei Sessel stehen rechts und links am Bühnenrand – , schreien die Outfits nach Aufmerksamkeit. Natia Todua sieht aus, als käme sie gerade vom Abba-Konzert, Lara Samira Will, bisher das süße Mädchen von nebenan, ist jetzt auf einmal eine sehr cleane, stark geschminkte Frau, Dzenan Buldic sieht aus wie ein College-Boy, während Benedikt Köstler und Gregor Hägele in Berliner Hipster-Outfits auftreten und Anna Heimrath, die in der ersten Fernseh-Ausstrahlung noch ein Skater-Shirt trug, auf einmal im knallroten Oversized-Blazer daherkommt. Da hat sich aber der Stylist verwirklicht.

Natia Toduas Stimme geht völlig unter

Im Mittelpunkt steht die Gewinnerin, Natia Todua. Die 21-Jährige arbeitet erst seit kurzem als Au-pair in Deutschland und kommt ursprünglich aus Georgien. Ihre Stimme ist wirklich außergewöhnlich, das beweist sie auch an diesem Abend, wenn sie eine gefühlvolle und eigenwillig interpretierte Version von Adeles "Someone Like You" singt und später bei ihrem Sieger-Song, "With A Little Help From My Friends" von den Beatles, röhrend das ganze Volumen ihrer Stimme zeigt. Der Tontechniker scheint kein großer Fan von ihr zu sein – ihre Stimme geht in allen mehrstimmigen Stücken völlig unter, was sicher nicht an der fehlenden Kraft liegt. Auch bei der Akustik-Version des Adele-Klassikers ist ihre Stimme kaum zu hören, klingt merkwürdig gedoppelt – das Publikum quittiert es mit Flüstern und Räuspern.

Benedikt Köstler, der Zweitplatzierte, setzt mit seiner Version von Leonard Cohens "Hallelujah" einen musikalischen Höhepunkt. Mit dem 17-jährigen Franken ergeht es einem ähnlich, wie mit AnnenMayKantereits Sänger Henning May. Man fragt sich, wie diese erwachsene, markant männliche Stimme aus diesem bübischen Körper kommen kann. So jungenhaft und unbeholfen wirkt Köstler noch in seinem riesigen Körper. Seine Mimik und Gestik feiern eine eigene Party, was ihn sympathisch macht, scheint er keine Emotion verstecken zu können, wenn er sich lustig auf den Oberschenkel klopft oder leise die Texte der anderen mitsingt.

Selbstbewusst, stimmgewaltig, außergewöhnlich

Die Drittplatzierte Anna Heimrath (21) tritt viel selbstbewusster und stimmgewaltiger auf als im Fernsehen, allerdings leiden darunter auch die Emotionen und vereinzelt die Töne, ihre Version von "Fix you" ist schön interpretiert, aber berührt kaum. Auch bei ihr fällt auf, dass sie eine außergewöhnliche Stimme hat - mit einem leicht gequälten, hauchenden Ausdruck, dem man am Ende des Abends etwas überdrüssig ist.

Dzenan Buldic (23), der Nachrücker, hingegen ist eine angenehme Ergänzung neben den vielen eigenwilligen Stimmen. Seine Stimme hat er unter Kontrolle, er trifft jeden Ton, sei es noch so hoch, er ist jemand, den man schnell gern hat, aber vermutlich auch schnell wieder vergisst. Sieht man hingegen den 17-jährigen Gregor Hägele an, dann ist man sich sicher, dass er ins Show-Geschäft gehört. Er bewegt sich galant in seinem glitzernden Jackett, lächelt charmant, moderiert selbstbewusst seine Mitmusiker an und brilliert mit seinem perfekt intonierten Falsett. Wenn ihm auch beim Duett mit Benedikt "There's Nothing Holdin' Me Back" die Luft etwas auszugehen scheint, ist er der geborene Entertainer.

Bei den vielen Lichteffekten, den Kostümen und Choreographien ist Lara Samira Wills Auftritt mit der Ukulele und einer Akustik-Version von "Somewhere Over The Rainbow" eine willkommene Abwechslung. Doch bei der 16-Jährigen tritt dasselbe Problem auf wie bei Todua zuvor. Ihre Stimme ist viel zu leise eingestellt. Sonst wäre es wohl der Höhepunkt des Abends gewesen. Denn das ist es, was "The Voice of Germany" eigentlich ausmacht: Emotionen.

Wie Zirkuspferde, die durch die Manege tänzeln

Bisher hatten in jedem Jahr die ersten beiden Runden der Sendung, die Blind-Auditions und Battles, die besten Einschaltquoten. Warum? Das ist einfach erklärt. Umso weiter die Show geht, desto professionalisierter ist alles. Während die Kandidaten zu Beginn alleine auf der Bühne stehen, gibt es in den Live-Shows auf einmal Background-Tänzer, Konfetti-Regen und Show-Outfits. Und das wirkt leider so gar nicht authentisch. Wie auch an diesem Abend. Wenn die Sechs einigermaßen synchron seitwärts vom linken zum rechten Bühnenrand laufen, sich zu den Fans knien, miteinander Salsa tanzen, dann wirkt das aufgesetzt und fehl am Platz. Mit ihren farblich perfekt aufeinander abgestimmten Outfits, den neon-farbenen Pelzmänteln, Pailletten-Jackets und Netzstrumpfhosen, die sie im Laufe des Abends präsentieren, wirken sie wie Zirkuspferde, die durch die Manege tänzeln und auf Kommando steigen, sitzen, stehen. Das ist schade. Denn eigentlich sind diese Sechs wirklich talentierte Sänger, die dieses ganze Bling-Bling überhaupt nicht brauchen.

Für Natia Todua ist es aber vielleicht eine ganz gute Vorbereitung: Sie gehört zu den sechs Kandidaten für den deutschen ESC-Vorentscheid. Und da ist man ja ähnliche Glitzer-Pomp-Shows gewöhnt. Neben ihr sollen die Siegerin der ersten Staffel, Ivy Quainoo (25), und der Drittplazierte Michael Schulte (27) beim Vorentscheid antreten. Außerdem dabei sind Xavier Darcy (22), Rick Jurthe (28) und die Band voXXclub. Jamie-Lee Kriewitz, die Voice-Gewinnerin 2015, vertrat 2016 Deutschland beim Euorivsion Song Contest. Und belegte mit 11 Punkten den letzten Platz. Man kann nur hoffen, dass Natia Todua das erspart bleibt.