Die Oper sagt weitere Aufführungen ab – Polizei ermittelt

Gelbe Ventilatoren stehen am 26.12.2017 in Berlin auf der Bühne der Deutschen Oper. Der Bühnenboden sowie die Beleuchtungs- und Kommunikationstechnik sind durch einen Zwischenfall an der Sprinkleranlage an Heiligabend beschädigt worden. Vorstellungen an den Feiertagen wurden abgesagt und der Kartenverkauf vorrübergehend ausgesetzt. Foto: Gregor Fischer

Das war wahrlich kein Weihnachtsgeschenk für Berlins Opern-Enthusiasten und für viele musikbegeisterte Besucher der Stadt: Ausgerechnet am Vormittag des 24. Dezember hat eine defekte Sprinkleranlage die Bühne der Deutschen Oper Berlin unter Wasser gesetzt. Das Haus an der Bismarckstraße in Charlottenburg musste daraufhin mehrere Vorstellungen an den beiden Weihnachtsfeiertagen absagen. Auch der für diesen Mittwoch, 11 Uhr, angekündigte Auftritt der Ballettschule am Staatsballett ("Welcome to the town") sowie die Aufführung der Mozart-Oper "Die Zauberflöte" (Beginn: 19.30 Uhr) können wegen der schweren Wasserschäden nicht stattfinden. Die Oper setzte zudem den Vorverkauf für die kommenden Tage bis einschließlich Silvester "einstweilen" aus.

Binnen weniger Monate ist dies der zweite Wasserschade an einer deutschen Bühne wegen einer Sprinkleranlage. Im Oktober hatten sich an der Staatsoperette Dresden 16 000 Liter Wasser über den Bühnenbereich ergossen und Scheinwerfer, Audio- und Videoanlage, Bühnenboden, Instrumente und Unterbühnenmaschinerie beschädigt. Dieser Vorfall ereignete sich während eines Tests der Sprinkleranlage. Es entstand ein geschätzter Schaden von 3,5 Millionen Euro.

Bei dem Vorfall an Heiligabend sei eine enorme Menge an Wasser heruntergekommen, sagte Opern-Sprecherin Kirsten Hehmeyer. Noch am Dienstagnachmittag habe es Probleme etwa an der Beleuchtungstechnik sowie der Kommunikations- und der Datentechnik gegeben. Glück im Unglück: Der Zuschauerraum und auch der Orchestergraben seien durch das Wasser nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, so Hehmeyer. Auch die Dekorationen blieben verschont. Am 24. Dezember war an der Oper keine Aufführung geplant, die Bühne daher weitgehend frei.

Für die Deutsche Oper war die Havarie ausgerechnet zu Weihnachten auch finanziell ein schwerer Schlag: So entfielen etwa am ersten Feiertag zwei Vorstellungen des Balletts "Der Nussknacker", inszeniert von Nacho Duato und mit der Musik von Peter Tschaikowsky. Beide Vorstellungen waren ausverkauft. Die Deutsche Oper verfügt über 1860 Plätze. Gestrichen werden musste dann auch die Oper "Der Barbier von Sevilla" am Dienstagabend.

Die Ursache für den technischen Defekt an der Sprinkleranlage, die ja eigentlich dazu dient, Brände in dem Gebäude schnell zu löschen, konnte bislang nicht geklärt werden. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall am 24. Dezember niemand. Das Wasser wurde von der Feuerwehr abgepumpt. Seither sind mehrere Heißlüfter im Dauerbetrieb, um die Bühnentechnik zu trocknen. Wie lange das dauern wird, ist derzeit unklar. Am Mittwoch sollen Mitarbeiter von Fachfirmen ran, um den Schadensumfang genauer zu untersuchen, sagte Opern-Sprecherin Hehmeyer am Dienstagabend der Berliner Morgenpost. Dann werde auch über weitere Maßnahmen beraten. Übereinstimmenden Medienberichten vom Dienstag zufolge ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung.

Ob und in welcher Form die weiteren Vorstellungen stattfinden, könne zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider nur kurzfristig entschieden werden, heißt es vonseiten der Deutschen Oper. Über den jeweils aktuellen Stand werde auf der Website www.deutscheoperberlin.de informiert.

Die Deutsche Oper hat nach eigenen Angaben ihre Besucher über die sozialen Netzwerke sowie mit persönlichen E-Mails über die kurzfristigen Absagen an den Feiertagen in Kenntnis gesetzt. "Trotz der schlechten Nachrichten gab es sehr viel Verständnis und auch Mitgefühl", sagte die Sprecherin. Durch die rasche Information standen an den Vorstellungstagen selbst nur wenige vor der dann verschlossenen Tür des Opernhauses. "Das waren vor allem Touristen, die wir über die sozialen Medien nicht erreichen konnten", so Hehmeyer.

Tickets für alle abgesagten Vorstellungen werden erstattet

Alle Besucher sollen den Ticketpreis für die abgesagten Aufführungen vollständig erstattet bekommen. Sie werden allerdings aufgefordert, dafür ein Auszahlungsformular auszufüllen und dieses zusammen mit den Tickets an das Staatsballett Berlin – Ticketservice, Bismarckstraße 110, 10625 Berlin zu senden. Das Formular kann im Internet auf der Seite www.staatsballett-berlin.de heruntergeladen werden. Des Weiteren kann das Formular auch per E-Mail oder telefonisch angefordert werden. Kunden des Staatsballetts können das Formular alternativ auch zusammen mit einem Scan ihrer Eintrittskarten an tickets@staatsballett-berlin.de senden. Weitere Fragen beantworte der Kundenservice telefonisch unter der Rufnummer 206 09 26 30.

Dass der Ticketpreis an den Feiertagen nicht sofort an der Opernkasse erstattet wurde, sei keine Schikane gewesen, so Hehmeyer. "Wir haben schlicht und einfach nicht so viel Bargeld in der Kasse. Und außerhalb der Banköffnungszeiten können wir das kurzfristig auch nicht besorgen", sagte die Sprecherin der Deutschen Oper am Dienstag.