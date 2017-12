Bühne im Wasser: „Nussknacker“ an Deutscher Oper fällt aus

Wie die Oper mitteilt, muss deshalb die Vorstellung des "Nussknackers" an diesem Ersten Weihnachtstag abgesagt werden. Betroffen sind zunächst die Vorstellungen um 15 Uhr und um 19.30 Uhr.

Die Leiterin des Pressebüros der Oper, Kirsten Hehmeyer, sagte am Montag auf Anfrage, derzeit seien verschiedene Fachfirmen mit Fachleuten der Oper vor Ort, um den Schaden genauer zu sichten. Bei dem Vorfall an Heiligabend sei eine enorme Menge an Wasser heruntergekommen und ein großer Schaden entstanden. Die Ursache für den technischen Defekt an der Sprinkleranlage war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

Das Wasser wurde von der Feuerwehr abgepumpt. Trockenlüfter wurden aufgestellt. Auch die Beleuchtung sei in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte Hehmeyer.

Die Deutsche Oper hat den Angaben zufolge 1860 Plätze. Beide Vorstellungen am 1. Weihnachtstag seien ausverkauft gewesen. "Ob die Vorstellungen vom 26. bis 31. Dezember stattfinden können – und in welcher Form – kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden", teilte die Oper weiter mit. In den kommenden Tagen stehen verschiedene Operninszenierungen wie "Die Zauberflöte" und "Der Barbier von Sevilla" auf dem Programm. Der Vorverkauf für die Tage bis Silvester werde einstweilen ausgesetzt.

Bereits bezahlte Eintrittskarten sollen zurückerstattet werden. Die Gäste werden gebeten, ein Auszahlungsformular ausgefüllt und zusammen mit Ihren Tickets an das Staatsballett Berlin - Ticketservice, Bismarckstraße 110, 10625 Berlin zu senden. Das Formular sollte im Lauf des Tages auf www.staatsballett-berlin.de angeboten werden.

Kartenservice der Deutschen Oper Berlin: unter 030-34384 343.

( msc/dpa )