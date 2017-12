Weihnachtszeit ist immer auch Fernsehzeit. Wenn alle Lieder gesungen, alle Geschenke ausgepackt und alle Plätzchen vertilgt sind, dann stellt sich bei mancher Großfamilie, die eigens zusammengekommen ist, die Frage, was man nun noch macht. Und da ist das Fernsehen als letztes gemeinsames Lagerfeuer der Nation keine schlechte Wahl. Denn wie immer werden auf allen Kanälen die ganzen Tage über lauter Highlights gezeigt. Allerdings gibt es, bis auf wenige Ausnahmen, keine Premieren, sondern nur Wiederholungen aus der Konserve. Aber auch das passt ja zum Feste: Alle Jahre wieder. Wir bieten eine kleine Auswahl aus dem übervollen Angebot.

Weihnachtsfilme

Der Weihnachtsfilm ist ja längst ein eigenes Genre. Darin geht es entweder direkt um Männer mit roten Kutten und weißen Wallebärten oder zumindest um allerhand Turbulenzen rund um den Weihnachtsbaum. Gleich zwei Mal hintereinander erlebt Tim Allen als "Santa Clause" verrückte Geschichten (24.12., 20.15 Uhr und 22.20 Uhr, RTL). In "Schöne Bescherung" (25.12., 16 Uhr, RTL 2) geht bei Chevy Chase so ziemlich alles beim Fest daneben. Auch "Kevin – Allein zu Haus" und "Kevin – Allein in New York" dürfen nicht fehlen, spielen beide Filme um den findigen Knirps doch unterm Tannenbaum. Sie laufen ebenfalls hintereinander – am 24.12. in verkehrter Reihenfolge (ab 20.15 Uhr, Sat.1), am 2. Weihnachtstag dann in richtiger Abfolge (ab 15 Uhr, ebenfalls Sat.1).

Auch die Deutschen steigen in die Kutten: In "Weihnachts-Männer" (24.12., 21.50 Uhr, ARD) werden drei Nikoläuse in einem Haus gestellt, Kommissarin Annette Frier muss herausfinden, ob sie Einbrecher sind. Jan Fedder muss sich mit einem "Weihnachtsmuffel" (24.12., 20.15 Uhr, NDR) herumschlagen.

Und dann gibt es noch jede Menge Herzschmerz unterm Tannenbaum. Wie in "Tatsächlich ... Liebe" (26.12., 20.15 Uhr, RTL 2) mit großem Staraufgebot wie Hugh Grant, Colin Firth und Emma Thompson oder dem deutschen Ableger "Alles ist Liebe" (25.12., 23.20 Uhr, ZDF) mit Nora Tschirner und Wotan Wilke Möhring. Heike Makatsch spielt übrigens in beiden Filmen mit.

Erstausstrahlungen

An Weihnachten gibt's ja eigentlich nur Wiederholungen, selbst bei den oben genannten Weihnachtsfilmen. Ein paar wenige Premieren gibt es aber doch: Die ARD setzt da mal wieder ganz auf Krimis. Am 1. Weihnachtstag gibt es eine neue Folge von "Harter Brocken" (20.15 Uhr), diesmal geht es um einen Bankraub. Am 2. Weihnachtstag folgt dann "Tatort" (20.15 Uhr). Der kommt mal wieder aus Weimar, die dürfen immer Feiertage bespielen, und führt sogar in die dortige Kanalisation. Wobei "Der wüste Gobi" weniger durch Spannung besticht als durch Ironie und die Chemie zwischen seinem Kommissarpaar Nora Tschirner und Christian Ulmen.

Das ZDF setzt dagegen ganz auf Fernweh und Exotik. Am 2. Weihnachtstag sticht "Das Traumschiff" Richtung Uruguay in See (20.15 Uhr), und gleich im Anschluss gibt es bei "Kreuzfahrt ins Glück" eine "Hochzeitsreise nach Sardinien" (21.45 Uhr). Hoffentlich wird man bei so viel Meerweg nach der schweren Gans nicht seekrank.

Klassiker

Alle Jahre wieder: Das gilt nicht nur für die Weihnachtskugeln und das Lametta, das man wieder aus dem Keller holt. Auch die TV-Sender packen wieder ihre Klassiker aus. Kein Christfest ohne Romy Schneider als Traumprinzessin "Sissi" (24.12., 13.30 Uhr, ARD). Auch Heinz Rühmann darf wieder "Die Feuerzangenbowle" (24.12. 20.15 Uhr, ARD) brauen und nochmal die Schulbank drücken. "E.T. – Der Außerirdische" (25.12., 20.15 Uhr, RTL 2) wird wieder nach Hause telefonieren und nicht nur Kindern Kullertränen in die Augen treiben. Leo DiCaprio geht einmal mehr mit der "Titanic" (25.12., 20.15 Uhr, Sat.1) baden – ein moderner Klassiker, der einen ganzen Abend füllt. Und Arte zeigt den Klassiker unter den Klassikern, das Bürgerkriegsdrama "Vom Winde verweht" (25.12., 20.15 Uhr), in dem sich Vivien Leigh und Clark Gable nicht kriegen und dann doch und dann doch wieder nicht. Und das ist immer wieder bewegend.

Kinderfilme

Und auch das gehört zu Weihnachten wie die Bescherung: die Kinderfilme. Mit denen kann man die lieben Kleinen prima vor dem Fernseher parken, um in Ruhe den Baum zu schmücken und die Gans zu träufeln. Wenn man sich nicht selbst daneben setzt und die Klassiker seiner Kindheit noch mal guckt: "Pippi außer Rand und Band" (24.12., 11.55 Uhr, ZDF) etwa oder "Michel aus Lönneberga" (gleich im Anschluss um 13.20 Uhr), die Astrid-Lindgren-Evergreens. Natürlich auch "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", der einmal im Ersten läuft (24.12., 12.05 Uhr) und dann auf allen Dritten Kanälen. Überhaupt füllt die ARD von Sonntag bis Dienstag jeden Vormittag mit diversen Märchenfilmen, die in den letzten Jahren gedreht wurden. Und dann gibt es noch jede Menge Trickfilmspaß wie die quietschigen "Minions" (25.12., 20.15 Uhr, RTL), "Der Polar-Express" (24.12., 13.30 Uhr, Sat.1 oder "Ice Age 2: Jetzt taut's" (26.12., 9.30 Uhr, Sat.1).

Binge-Watching

Das neue große Ding ist ja "Binge-Watching", was übersetzt sowas wie "Koma-Gucken" meint. Alle schauen Serien, und nicht etwa wie früher Folge für Folge, sondern möglichst alles auf einmal. Das veränderte Sehverhalten wirkt sich auch auf die Programmgestaltung aus. Zumindest bei den Privatsendern. An Heiligabend zeigt Kabel.1 gleich einen ganzen Thementag mit vier Filmen des beliebten Vier-Fäuste-Gespanns Bud Spencer und Terrence-Hill (15.35–0.50 Uhr). Einen Tag später folgen auf demselben Sender alle sieben Teile von "Police Academy" (7.45–20.15 Uhr) – allerdings, das ist etwas gewöhnungsbedürftig, in umgekehrter Reihenfolge. Arte, der Sender, der den Thementag ja eigentlich erfunden hat, dehnt selbigen diesmal wirklich auf einen ganzen Tag aus und macht den 2. Weihnachtstag zum Ägypten-Tag: mit vielen Dokus und Sandalenfilmen wie "Land der Pharaonen" (20.15 Uhr) und "Sinuhe, der Ägypter" (21.55 Uhr). Der Pokal in dieser neuen Art von Dauerglotzen gebührt aber ProSieben am 2. Weihnachtsfeiertag: Da werden elf Stunden lang, von einer kurzen Nachrichtenpause abgesehen, alle drei Teile des Mammutepos "Der Herr der Ringe" (13.25–0.35 Uhr) gezeigt. Eine wahrlich tollkühne Tolkien-Programmgestaltung.

Shows

Die üblichen Casting-Show-Kandidaten haben an den Feiertagen mal Pause. Obwohl das doch auch mal eine Disziplin wäre, in der man die Nachwuchstalente gegeneinander antreten lassen könnte: Wettstreit mit Weihnachtssongs – wem gelingt die stillere Nacht? Ganz ohne Show geht die Chose freilich nicht, dafür sorgt das Zweite. Schon am 24.12. gibt es "Heiligabend mit Carmen Nebel" (20.15 Uhr), wo die beliebte Moderatorin Gäste wie Patrick Lindner, Angelika Milster und André Rieu empfängt. Und einen Tag später gibt es dann "Die Helene-Fischer-Show 2017" (ebenfalls 20.15 Uhr). In ihrer siebten Show ist die unangefochtene deutsche Schlager-Queen mit Stars wie James Blunt, der Kelly Family und Gianna Nannini zu erleben. Und sie lässt es sich dabei wieder nicht nehmen, so manches Duett anzustimmen, unter anderem auch mit Matthias Schweighöfer. Einziger Makel: Die Shows werden nicht live ausgestrahlt, die besinnliche Weihnachtsstimmung wurde schon vor Wochen aufgezeichnet. Aber Lebkuchen soll ja auch im Herbst am besten schmecken.

Konzerte

Fürs Festliche sorgen auch klassische Konzerte. Da die in Berlin sehr begehrt sind, sind die Tickets für die Feiertage schon seit Langem ausverkauft. Gut, dass es da die Kultursender gibt. 3sat zeigt den Ballettklassiker "Der Nussknacker" nach Marius Petipa und Lew Iwanow an Heiligabend zur besten Sendezeit (20.15 Uhr). Arte folgt am selben Abend mit Bachs "Weihnachtskantaten" und dem "Weihnachtsoratorium I-III" als Ballett, allerdings, das ist der Wermutstropfen, erst zu nachtschlafender Zeit (ab 23.55 Uhr). Das ZDF feiert außerdem "Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" (24.12., 18 Uhr): ein Konzert aus Kevelaer. Am 1. Feiertag folgt "Christmas in Vienna" mit Anne Sofie von Otter und Juan Diego Flórez (18.15 Uhr, Arte). Und wer für "Hänsel und Gretel" keine Karten mehr für die Staatsoper Unter den Linden bekommen hat, kann die Weihnachtsoper schlechthin zumindest aus der Wiener Staatsoper erleben (25.12., 9.55 Uhr, 3sat). Das Beste daran: Man kann trotzdem nebenbei Spekulatius knabbern.

Gottesdienste

Wem die Kirchen zu voll sind oder wer es nicht dorthin schafft, muss dennoch nicht auf Gotteshausstimmung verzichten. Das ZDF sendet live den "Evangelischen Gottesdienst" in Bielefeld-Bethel (24.12., 9.30 Uhr, ZDF), schaltet abends zu "Weihnachten in Bethlehem" (19.15 Uhr) und sendet nachts eine "Evangelische Christvesper" (22.30 Uhr) aus dem österreichischen Bad Goisern. Die ARD beschließt den Tag mit der "Katholischen Christmette" (23.20 Uhr) aus Bremen. Am 1. Weihnachtstag schaltet dann noch einmal das ZDF zum "Katholischen Weihnachtsgottesdienst" aus dem Dom in Limburg mit Bischof (10.45 Uhr). Und wohl auch eine Art Predigt an die Nation wird die "Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten" (25.12., 19.08 Uhr, ZDF), die erste von Frank Walter Steinmeier.