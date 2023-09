Take-Away-Müll vermeiden

Berlin. Das vorweg: Die Müllhaufen aus leeren Pizza-Kartons, Burger-Boxen, Take-Away-Bowls oder Einweg-Kaffee-Bechern nerven. Dass Leute diesen Kram auf den Straßen herumliegen lassen, ist schändlich. Aber selbst dann, wenn sie ihn in die Abfalleimer werfen, muss immer noch die Allgemeinheit für die Entsorgung aufkommen. Insofern ist jede Initiative, die diesem ressourcenverschwendenden Wahnwitz ein Ende setzt, den Schweiß der Edlen wert.

Nun wollen die Grünen Berlins Restaurants, Lieferdiensten Imbissbuden, Bürger-Läden und Coffee-Shops mit einer Steuer für jede ausgegebene Einmal-Verpackung belegen. Um 50 Cent würde sich vermutlich die Bestellung verteuern, wenn die Geschäftsleute die Zusatzkosten auf die Kundschaft umlegen.

Besser wäre es, eine Steuer schon beim Großhandel oder Importeur einzuziehen

Die Absicht ist - wie so oft bei den Grünen - nachvollziehbar. Ob die Idee praxistauglich ist, steht auf einem anderen Blatt. Was ist zum Beispiel mit biologisch abbaubaren Boxen? Und wer überwacht eine rein Berliner Lösung und treibt die Steuer ein. Und ob jemand, der seinen Müll in der Gegend liegen lässt, wegen 50 Cent mehr oder weniger eine Mehrweg-Bowl in den Rucksack steckt, darf man bezweifeln. Die bundesweit geltende Pflicht der Gastronomen, Mehrweg-Schüsseln anzubieten, wird auch meistens ignoriert. Sinnvoller wäre es, früher in der Verwertungskette zu beginnen und Steuern nicht beim Imbiss um die Ecke, sondern im Großhandel oder beim Import der Einwegpackungen einzufordern. Klar, das wäre eine Aufgabe des Bundes. Berlin kann da nur politisch Druck machen. Und insofern ist die Grünen-Initiative vielleicht doch ganz nützlich.