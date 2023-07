Berlin muss sich jetzt radikal um Digitalisierung kümmern

Die ewige Einführung der E-Akte wird in Berlin zum neuen BER. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner muss ran, findet Jörg Quoos.

So radikal, wie die Stadt in die Radwegeplanung eingreift, um aus ihrer Sicht Fehlentwicklungen zu korrigieren, so radikal muss sie sich jetzt auch um die Digitalisierung kümmern, meint Jörg Quoos.

Berlin. Mit dem Bau des Berliner Flughafens hat sich die Hauptstadt bereits historisch blamiert. Wenn die neue Regierung nicht aufpasst, folgt das nächste Drama: die ewige Einführung der elektronischen Akte, mit der sich die Berliner Verwaltung eigentlich in die Zukunft beamen wollte.

Schon jetzt ist der Zeitplan nicht zu halten. Bis Ende 2024 sollte die digitale Akte flächendeckend für 70.000 PC-Arbeitsplätze zur Verfügung stehen. So versprach es die SPD-Innensenatorin noch vor einem Jahr. Eine Regierung später spricht die grüne Bezirksbürgermeisterin von Mitte davon, dass die Akte „in zehn Jahren nicht kommt“.

Fehlerhafte Software, schlechter Service-Support beim Dienstleister, zu wenig Personal, zu viele Altakten – und nur ein einziger Hochleistungsscanner für den Aktenberg. Das ehrgeizige Projekt krankt an so vielen Ecken, dass die schöne neue Digitalwelt in weite Ferne rückt. Das ist jetzt Kai Wegners Problem, und der Regierende Bürgermeister hat die einzigartige Chance zu zeigen, dass er sein Wahlversprechen, die Verwaltung zu verbessern, wirklich ernst nimmt.

Der Verwaltung eine neue Sprache mit „Gendern light“ zu verpassen, war leicht. Sie digital auf Trab zu bringen und Projekt-Zeitpläne zu halten, ist ungleich schwerer. So radikal, wie die Stadt in die Radwegeplanung eingreift, um aus ihrer Sicht Fehlentwicklungen zu korrigieren, so radikal muss sie sich jetzt auch um die Digitalisierung kümmern.

Das ist zwar überhaupt nicht sexy, macht aber den Unterschied: zwischen einem Berlin der ewigen Aktenböcke und einem Berlin 2.0, in dem die Verwaltung digital flutscht und Bürger und Gewerbetreibenden das Leben leichter macht.