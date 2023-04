Schwarz-Rote Staatssekretäre: Die entscheidende zweite Reihe

Berlin. Jeder Senator oder Minister ist nur so gut wie seine Staatssekretäre, lautet eine alte Weisheit nicht nur aus der Berliner Landespolitik. Während die Chefs repräsentieren, Politik machen und die großen Linien vorgeben, müssen die Amtschefs in der zweiten Reihe dafür sorgen, dass aus großen Gedanken Konzepte werden, die dann auch in den Behörden umgesetzt werden. Deshalb ist die Auswahl der Personen für die zweiten Reihe entscheidend für den Erfolg einer Regierung.

Berlin leistet sich schon immer ziemlich viele Staatssekretäre, was angesichts der Komplexität der Aufgaben kein Fehler sein muss. Schlechte Behörden und Fehler kosten mehr als im Bundesvergleich eher bescheiden bezahlte Führungskräfte. Aber es müssen eben die richtigen Leute benannt werden.

Florian Graf ist als Chef der Senatskanzlei eine gute Besetzung

Dass Kai Wegner mit dem Ex-CDU-Fraktionschef Florian Graf einen verwaltungserfahrenen Kenner der Berliner Verhältnisse als Chef der Senatskanzlei ins Rote Rathaus holt, ist eher eine sichere Nummer. Ob die für seinen Erfolg entscheidende Stelle für Digitalisierung ebenso überzeugend besetzt wird, muss sich zeigen.

Die SPD hingegen hat viele ihrer bisherigen Staatssekretäre aus den verlorenen Ressorts neu zugeteilt. Die haben dann zwar Verwaltungserfahrung, in ihrem neuen Feld aber wenig fachliche Expertise. Auch einige ausgeschiedene Ex-Abgeordnete sind dabei, die sich auch erstmal in einer riesigen Verwaltung zurecht finden müssen, aber politisch bewandert sind. Bei einigen Namen aus beiden Parteien fragt man sich schon, was sie für den Spitzenjob qualifiziert. So gesehen schlummern in der bisher bekannten Personalauswahl schon einige Risiken für Schwarz-Rot.