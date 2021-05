Runter von den Barrikaden beim Mietspiegel

Berlin. Wer gehofft hatte, dass Mieter und Vermieter gut zwei Wochen nach der Entscheidung der Verfassungsrichter in Karlsruhe, den Mietendeckel zu kippen, wieder von den Barrikaden kommen, sieht sich getäuscht. Wie tief die in den vergangenen anderthalb Jahren aufgerissenen Gräben zwischen beiden Vertragsparteien sind, zeigt schon ein kurzer Blick in die sozialen Medien.

Auch interessant:

Das müssen Berliner Mieter jetzt zahlen

Mietendeckel-Aus: Das müssen Mieter und Vermieter wissen

Angespannte Stimmung zwischen Mietern und Vermietern

Grund für den am Donnerstag frisch angefachten beidseitigen Shitstorm ist der veröffentliche Mietspiegel 2021. Nach dem Aus für den Berliner Mietendeckel gilt für 1,4 Millionen Wohnungen nun wieder ein Mietspiegel. Weil dieser lediglich eine Fortschreibung des Mietspiegels 2019 mit einem Verbraucherpreisindex von 1,1 Prozent ist, haben ihn nur die Mieterverbände mitgezeichnet, die Verbände der Wohnungswirtschaft jedoch nicht. Immerhin aber haben sie ihn überwiegend als rechtssichere Grundlage zur Gestaltung der Mieten in der Hauptstadt begrüßt und ihren Mitgliedern zur Anwendung empfohlen.

Sicher ist schon heute, dass nicht alle Vermieter dieser Aufforderung folgen werden. Das ist allerdings nichts Neues: Immer schon gab es Vermieter, die im Streit über die Zulässigkeit einer Erhöhung der Miete statt auf den Mietspiegel auf Gutachten von Sachverständigen setzten. Neu ist dagegen, wie hart sich beide Seiten nun angehen. Die einen sprechen von „Gier“ und fordern „Vergesellschaftung – jetzt erst recht!“, während die andere Seite droht: „Liebe Mieter, das gibt ein Schlachtfest, auf das euch der #r2g-Senat als Opfer schickt“. Diese Hetze nützt niemandem. Beide Seiten sollten akzeptieren, dass der neue Mietspiegel aktuell alternativlos ist. Ohnehin wird die Mietspiegelreform derzeit im Bundestag diskutiert. Also runter von den Barrikaden und die kommenden Monate dafür nutzen, mit Argumenten zu überzeugen.