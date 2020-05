Die Koalition bleibt bei der Linie der Vorsicht und lockert die Corona-Regeln nur Stück für Stück. Gut so, findet Joachim Fahrun.

Kommentar Corona-Lockerungen: In Berlin bleibt Gesundheit Priorität

Bald dürfen wir nun endlich wieder ein paar mehr Dinge tun, die wir Großstädter nun mal gerne mögen. In Gruppen auf der Straße rumlaufen etwa. Ins Freiluftkino gehen. Oder auch wieder in eine echte Kneipe. Wir dürfen Gewichte stemmen im Fitnessstudio. Vor allem dürfen wir uns wieder mit Familie oder ein paar Freunden treffen, ohne Rumgeeiere um Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen. Wir dürfen zum Gottesdienst gehen, zur Demonstration und auch in einer Sportmannschaft trainieren. Wer es mag, kann sogar im Spielkasino zocken.