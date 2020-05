Corona-Lockerungen: Setzt nicht alles aufs Spiel!

Wir werden gerade Stück für Stück ein bisschen freier. Das tut gut. Restaurants eröffnen bald wieder, Schwimmbäder auch, und die Berlinerinnen und Berliner können sich mittlerweile mit bis zu 50 Personen zusammenfinden, um ihre politische Meinung auf die Straße zu tragen. Bald dürfen Demonstrationen sogar wieder mit bis zu 100 Teilnehmern stattfinden. Unsere derzeit massiv eingeschränkten Grundrechte kommen nach und nach zurück. Es sind Errungenschaften, die wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen sollten.

Aber genau das haben am Sonnabend die 1200 Menschen getan, die sich auf dem Alexanderplatz versammelt hatten. An den gebotenen Abstand von mindestens 1,5 Metern, um das Coronavirus nicht zu übertragen, war nicht zu denken. Masken, die eine Verbreitung ebenfalls eindämmen, schienen die meisten schon aus Prinzip abzulehnen. Stattdessen regierten Unvernunft und teilweise nur kompletter Unsinn.

Mehr zum Thema: Widerstand gegen Corona-Regeln in Berlin nimmt zu

Vorgeblich wurde zwar für Grundgesetz und Grundrechte protestiert. Unter lautstarken „Volksverräter“-Rufen wurden aber Polizisten angegriffen. Verschwörungstheoretiker schreien ihre kruden Thesen heraus – einige forderten etwa, alle Politiker, Virologen und Journalisten „abzuurteilen“.

Das Erschreckendeste war, dass Seit an Seit mit Corona-Leugnern, Impfgegnern und Neonazis auch alte Menschen standen, die zweifelsohne zur Risikogruppe gehören – und Familien mit Kindern.

„Wir sind das Volk“ war immer wieder am Alexanderplatz zu hören. Das sind diese Demonstranten aber mitnichten. Sie sind Ignoranten, die die Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie in Deutschland gefährden. Das ist nicht nur dumm, sondern auch gefährlich, denn damit werden Zustände wie in Italien oder den USA provoziert, wo Tausende gestorben sind. Die Pandemie ist nicht vorbei.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.