Alles muss auf den Prüfstand

Die Marschroute, die Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) vorgibt, ist richtig und alternativlos. Angesichts sinkender Steuereinnahmen bei gleichzeitig deutlich gestiegenen und ungeplanten Ausgaben in der Corona-Krise, wird Berlin in nächster Zeit genau auf seine Finanzen achten müssen. Ganz klar ist dabei, dass die Kosten zur Bewältigung der Pandemie nicht nur auf die nachfolgenden Generationen in Form von Schulden abgeladen werden können.