Jens Anker kommentiert den Personalmangel in Berlins Bezirken.

Kommentar Warum Berlins Bezirken so viele Mitarbeiter fehlen

Das Rennen ist für die Bezirke nicht zu gewinnen. Zwar hat ihnen das Land wegen der gestiegenen Aufgaben deutlich mehr Personal zugebilligt, aber in vielen Bezirksämtern bleiben die Schreibtische leer. In Spandau droht jetzt sogar das vollständige Desaster. Stand jetzt, steht der Bezirk bis Mitte kommenden Jahres ohne Mitarbeiter für den Straßenneubau da. Das betrifft dann auch die Umsetzung von Radverkehrsprojekten, die der Senat ja besonders schnell vorantreiben will.