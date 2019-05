Für Radfahrer wurde die Verkehrsführung an der Oberbaumbrücke korrigiert. Fußgänger werden oft vergessen, meint Thomas Fülling.

Kommentar Fußgänger dürfen in Berlin nicht abgedrängt werden

Berlin wächst rasant, und damit auch die Zahl der Autofahrer, Fußgänger und zuletzt vor allem der Radfahrer, die täglich auf den Straßen unterwegs sind. Und alle fordern im Verteilungskampf um den immer knapper werdenden öffentlichen Raum ihre Rechte ein.

Besonders erfolgreich sind dabei aktuell die Radfahrer: Es ist noch gar nicht allzu lange her, da wurde ihnen bei Straßen-Baustellen bestenfalls ein Alibi-Streifen am Rand zugebilligt. Doch spätestens seit den spektakulären Video-Aufnahmen, die im Vorjahr zeigten, wie ein schwerer Lkw auf der Greifswalder Straße einen Radfahrer neben ihn fast umfuhr, lassen sich die gut organisierten Radfahrer das nicht mehr gefallen. Zu Recht. Leben und Gesundheit aller Teilnehmer sind im dichter werdenden Straßenverkehr zu schützen.

Doch das aktuelle Beispiel Oberbaumbrücke zeigt auch: Verlierer der Entwicklung könnten die im Vergleich zu Rad- und Autofahrern schlechter organisierten Fußgänger werden. So forderte etwa die Friedrichshain-Kreuzberger Bürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne) nach ersten Radfahrer-Protesten umgehend eine „radfreundliche Lösung“. Eine solche wurde von ihr und Verkehrssenatorin Regine Günther noch am selben Tag präsentiert. Die Fußgänger kommen im wahrsten Wortsinne da nur noch am Rande vor.

Senat und Bezirke sollten auch auf Fußgänger-Beschwerden schnell reagieren

Dabei fühlen sich Fußgänger, darunter viele ältere und behinderte Menschen, im Berliner Alltag schon heute oft diskriminiert. So sind etwa Räder (mit Ausnahme der von Kindern) und künftig auch E-Roller auf den Gehwegen nicht erlaubt, doch Rechtsverstöße werden kaum sanktioniert. Auch zu kurze Grünphasen an Überwegen sind ein Dauerärgernis. Senat und Bezirke täten gut daran, bei Fußgänger-Beschwerden künftig ähnlich schnell und konsequent zu reagieren wie bei den Radfahrern an der Oberbaumbrücke.