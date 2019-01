Die U-Bahn fährt seltener, aber verlässlicher

Berlin. Auf mehreren Linien werden U-Bahn-Nutzer in Berlin künftig länger auf den nächsten Zug warten müssen. Für die Fahrgäste ist das, keine Frage, weniger Leistung für das gleiche Geld. Richtig ist aber auch: Schon seit Monaten können sich die Fahrgäste auf den Fahrplan nicht verlassen. Immer häufiger fallen gerade auf den wichtigen, quer durch die Stadt führenden Linien Fahrten aus oder der nächste Zug kommt erst in zehn oder gar 15 Minuten.

Tokioter Verhältnisse, wo Mitarbeiter die Fahrgäste in die überfüllten Wagen reinschieben müssen, mag es noch nicht geben. Aber ehrlich: Viel fehlt zu bestimmten Zeiten daran nicht mehr.

Bei allem berechtigten Ärger: Die Takt-Ausdünnung bei der U-Bahn ist ein erster Schritt zu mehr Verlässlichkeit. Denn Ausfälle und Verspätungen sind bei der Berliner U-Bahn eben kein unglücklicher Einzelfall, sondern ein Dauerärgernis. Die Gründe dafür sind bekannt: Der BVG fehlen Fahrer, Werkstattleute und vor allem Fahrzeuge.

Probleme sind Ergebnis eines jahrelangen Sparkurses

Ergebnis eines jahrelangen Sparkurses des Senats, wie er auch beim Unterhalt von Straßen, Brücken und Schulen praktiziert wurde. Die dabei gesparten Euros müssen jetzt doppelt und dreifach ausgegeben werden, um die Probleme wieder in den Griff zu bekommen.

Nun wollen Senat und BVG das Ruder rumreißen. Große Ankündigungen wurden gemacht. 1100 Mitarbeiter allein in diesem Jahr will die BVG gewinnen. Ob das gelingt, darf bezweifelt werden. Gleichzeitig will etwa die Bahn 22.000 neue Mitarbeiter einstellen. Um mithalten zu können, wird die BVG ihre Mitarbeiter deutlich besser als bisher bezahlen müssen.

Gefragt sind auch Rahmenbedingungen, damit Schichtarbeiter Job und Familie besser vereinbaren können. Und die BVG sollte Mitarbeitern, die vor dem Ruhestand stehen, attraktive Angebote machen, damit sie länger dabeibleiben. Zuletzt hat die BVG erfahrene Leute eher vergrault, als im Unternehmen gehalten.

Mehr zum Thema:

U-Bahn-Krise: Diese Züge fahren seltener

Berliner müssen länger auf die U-Bahn warten

Verdi will mehr Lohn und kürzere Arbeitszeit bei BVG