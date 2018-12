Berlins Kliniken brauchen dringend Geld

Berlin. Wer sehen will, wie nötig es Berlins Krankenhäuser haben, muss nicht lange suchen. In der Regel reicht ein Blick in die schummrigen Flure und Patientenzimmer vieler Kliniken, um auf morsche Stühle, blätternden Putz und viel zu eng stehende Betten zu stoßen. Der bauliche Zustand der mehr als 50 Krankenhäuser Berlins ist bisweilen katastrophal, der aufgestaute Investitionsbedarf mit geschätzt 2,5 Milliarden Euro immens. Umso wichtiger ist deshalb das Signal, das nun von Gesundheitsstaatssekretär Martin Matz ausgeht, die vorgeschlagene Klinik-Offensive, ein Zehn-Jahres-Plan für Investitionen, ist der richtige Weg, den Berlin nun einschlagen sollte.

Die Betonung liegt auf sollte. Denn noch ist all das nur eine Idee, die unter Vorbehalt steht. Beschließen müssen sie nicht zuletzt die Haushaltspolitiker im Abgeordnetenhaus, jene der regierenden rot-rot-grünen Koalition. Erst kürzlich haben sie die Mittelfreigabe für allerlei (umstrittene) Wohltaten im Nachtragshaushalt beschlossen. Geld ausgeben kann R2G. Nun aber muss die Koalition beweisen, dass sie es auch bei wichtigen Vorhaben für die Zukunft beherrscht.

Berlin wird dank des wirtschaftlichen Aufschwungs und der anhaltenden Nullzinspolitik der EZB auf absehbare Zeit hohe, wenn nicht gar weiter steigende Finanzüberschüsse verzeichnen. Nie war deshalb der Zeitpunkt besser als jetzt, um nicht nur kurzfristige Investitionen zu tätigen, wie es oft mit Geldern aus dem Sonderfördertopf Siwana geschieht, sondern um mit langfristigen Ausgabenplänen den Grundstein zu legen für eine moderne Versorgung der wachsenden Zahl an Patienten in Berlin. Dass der Schuldenabbau dabei nicht aus den Augen verloren werden darf, versteht sich von selbst. An der Gesundheit der Berliner aber darf nicht gespart werden. Die Koalition sollte sich deshalb an der von ihr selbst beschlossenen Schulbau-Offensive ein Beispiel nehmen und dasselbe auch für die Kliniken anschieben.

Mehr zum Thema:

Milliarden-Offensive für Berlins Krankenhäuser

„Die Kliniken müssen über längeren Zeitraum planen können“