Viele Berliner fühlen sich abgehängt in der eigenen Stadt

Früher war alles besser. Den Berlinern diese nostalgische Mentalität zu unterstellen, ginge wohl etwas zu weit. Aber natürlich wirkt die Erinnerung an viele günstige Wohnungen, entspannte Fahrten in Bussen und Bahnen oder freie Plätze im Lieblingsrestaurant bei vielen Hauptstädtern nach. Der Berlin Trend macht die verbreitete Skepsis in der Hauptstadt sichtbar: Der Weg zur internationalen Metropole, verbunden mit enormem Zuzug, steigenden Mieten und anderen Preisen sowie insgesamt einer spürbaren Fülle in der Stadt, wird von vielen Bürgern skeptisch betrachtet.

Was haben wir davon, fragen sich viele. Und wer dann bei der Suche nach einer neuen Wohnung mit Hunderten anderen Bewerber konkurriert oder sich für 13 Euro pro Monat und Quadratmeter im Neubau einmieten soll, für den wird dieser Aspekt der schönen neuen Weltstadt schnell zur Existenzfrage, selbst wenn er gar nicht arm ist. Dagegen ist der Nerv in der übervollen S-Bahn oder der Regel-Stau im Berufsverkehr fast zu vernachlässigen.

Die meisten Landespolitiker reden also an einem großen Teil der Bevölkerung vorbei, wenn sie die Erfolgsgeschichte Berlins und die Attraktivität für Touristen und Zuzügler nur preisen, ohne wirklich auf die Sorgen der Alteingesessenen einzugehen. Womöglich ist das ein Grund, warum die Linke zur stärksten politischen Kraft avanciert ist. Von dieser Partei erwarten viele Bürger offenbar am ehesten, dass sie die Entwicklung bremst, auch wenn das manchen Investoren nicht gefällt.

Senat und Koalition stehen unter Druck. Sie müssen schnellstens die Administration den neuen Anforderungen anpassen, das Verkehrssystem modernisieren, neue Kitas und Schulen einrichten und vor allem: leistbaren Wohnraum schaffen und Mietsteigerungen begrenzen. Nur so lässt sich das verbreitete Gefühl zurückdrängen, in der eigenen Stadt nicht mehr dazuzugehören.

Mehr zum Thema:

Berliner sehen Wachstum der Stadt mit Sorge