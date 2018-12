Silvester am Hermannplatz? Dann bitte lieber Ostsee!

Berlin. So, Freunde, Endspurt. Weihnachten, Feiertage, Fresskoma – jetzt geht’s hopp, hopp auf 2019 zu. Ein paar Tage noch, und dann war es das gewesen mit diesem Jahr. Wir erinnern uns: Royal Wedding von Harry und Meghan in ­Great Britain, Hitzewelle in ganz Deutschland, Diesel-Fahrverbote, Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM und Angela Merkel kündigt das Ende ihrer politischen Karriere an. Mehrere nachrichtliche Beben waren das, da war ganz schön was los.

Und in Berlin? Ja, also. Hmm. Da sind mir jetzt nicht so wahnsinnig viele Highlights im Kopf geblieben. Schön warm war es, das war schon klasse; wir haben ein neues Eisbärchen; der BER ist immer noch zu. Und dann war da noch dieser peinliche Zickzack-Radweg in Zehlendorf. Machen wir also am besten einen Haken hinter dieses Jahr und schauen halb gespannt und halb verängstigt darauf, was uns das neue so bringt.

Was machen wir eigentlich Silvester?

Vor allem wird es aber Zeit, sich jetzt mit der Frage aller Fragen zu beschäftigen: Was machen wir eigentlich Silvester? Ich persönlich fliehe ja dieses Jahr am 31. Dezember an die Ostsee, wo irgendwo in weiter Ferne das Feuerwerk als leises „Puff“ über dem Wasser verhallt. Ein Gläschen Sekt, „Dinner for One“ im Fernsehen und ansonsten himmlische Ruhe. Wobei: Wer einmal in Neukölln am Hermannplatz ins neue Jahr gefeiert hat, empfindet die Silvester-Atmosphäre im Rest von Berlin wie ein Entspannungsseminar im Zen-Kloster – und die Landung eines Düsenjets wie das Plätschern eines hübschen Bächleins im Grunewald. Dafür hat man dann aber das ganze Jahr einen Tinnitus, der so penetrant ist wie eine Wespe auf dem Marmeladenbrot.

Besondere Sympathien hege ich ja auch für alle, die sich der Silvester-Fress-Fraktion angeschlossen haben: Fondue oder Raclette von 20 bis 2 Uhr, Schlemmen ohne Pause. Mitternacht geht man mal kurz raus auf den Balkon, um zu gucken, wie die Nachbarn unten ihr Erspartes verballern. Dann gibt’s einen Schnaps für die Verdauung und noch einen für die gute Laune, und dann geht das Essen weiter. Das Gute an Silvester ist ja, dass es nur eine Woche nach Weihnachten liegt und kalorientechnisch sowieso alle Messen gesungen sind. Außerdem haben eh alle den guten Vorsatz, ab Januar jetzt aber wirklich mal fünf Kilo abzunehmen und mit Sport anzufangen – da kann man es sich im alten Jahr ja noch mal richtig gut gehen lassen.

Um genau 0 Uhr in der überfüllten U-Bahn

Oder man schließt sich den Party­löwen an, die sich auf fünf Gästelisten haben setzen lassen, am Ende aber die ganze Nacht in demselben Klub versauern. Oder aus Versehen um genau 0 Uhr in einer überfüllten U-Bahn stehen. Oder betrunken in selbiger auf einem Sitz kauern. Sie erliegen jedes Jahr wieder nicht nur schlechten Caipis to go, sondern auch dem Druck, dass dieses eine Silvester nun das beste aller Zeiten werden muss, ein ganz besonderer Abend mit Party, Drinks und Glamour und haste nicht gesehen.

Das sind natürlich Menschen, über die die ganz Desillusionierten nur lachen können. Sie haben beschlossen, diesen ganzen Wahnsinn komplett zu boykottieren, und schimpfen jedes Jahr wieder darüber, was man von dem ganzen in Feuerwerkskörper investierten Geld alles hätte Gutes tun können. Sie essen am 31. Dezember am Abend ein Käsebrot, sehen dann im ZDF die Silvestershow vom Brandenburger Tor, bei der ich mich wirklich jedes Mal frage, wer dort eigentlich hingeht. Stundenlanges Ausharren in der Kälte, mobile Toiletten, die im Laufe des Abends nicht schöner werden, und in diesem Jahr dann auch noch: DJ Bobo. Mir tun die armen Touristen ja echt leid, die dafür extra nach Berlin gekommen sind.

Aber ist auch egal, Hauptsache, man hat irgendwie ein bisschen Spaß – ob auf dem 17. Juni oder auf der Couch. Machen Sie es sich nett und essen Sie gut und reichlich. Bis 2019! Ich bin schon gespannt, womit sich Berlin im nächsten Jahr dann wieder lächerlich macht ...

