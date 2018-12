Der Bahnstreik hat die Berliner im Hass vereint

Ein Bahnstreik bringt normale Menschen unfreiwillig an ihre Grenzen. Aber ein Gutes hat so eine Situation doch, findet Nina Paulsen.

Was war das für ein Wochenstart! Bahnstreik direkt am Montagmorgen. Das ist auf der Liste der absolut nervigsten Dinge der Welt die unangefochtene Nummer eins – noch vor „Mülltüte reißt beim Runtertragen im Treppenhaus komplett auf“ und „Duschgel läuft im Koffer aus“. Hunderttausende Menschen mussten bundesweit auf irgendwelchen Bahnhöfen vergammeln. In Berlin: ein noch größeres Chaos als sowieso immer schon. Der Ring: tot. Die Stadtbahn: tot. Der Nord-Süd-Tunnel: so gut wie tot. Die Lebensadern der Metropole – gekappt von der Gewerkschaft EVG.

Ich bin an solchen Tagen immer ganz zwiegespalten. Einerseits ist das Streikrecht ja nun ein hohes und wichtiges Gut in einem Tarifstreit. Andererseits: Warum zur Hölle muss dieser Streit auf dem Rücken der ganz normalen Menschen ausgetragen werden, die damit so gar nichts zu tun haben? Lieschen Müller und Max Mustermann schauen ganz schön gelackmeiert in die Röhre, wenn sie zum Beispiel am Nordbahnhof warten und einfach keine S-Bahn kommt. Während die Bahn-Bosse sich mit ihren Limousinen durch den Verkehr kutschieren lassen, genüsslich an einer Zigarre ziehen und überlegen, wen sie als Nächstes entlassen. Oder was Bosse halt den ganzen Tag so tun. In meiner Fantasie sehen Chefs großer Konzerne übrigens alle aus wie J. R. Ewing aus „Dallas“: gierig und gemein.

Es gehört auf jeden Fall zu den Horrormomenten im Berliner Großstadtleben: auf einem überfüllten Bahnsteig auf eine ebenso überfüllte, aber immerhin rettende U-Bahn zu warten, damit man es irgendwie noch vor dem Mittagessen an den Arbeitsplatz schafft. Ich weiß gar nicht, ob die EVG das weiß, aber im Winter ist so ein Bahnstreik in Berlin ja auch besonders fies. Wegen Mützen, Schals und dicker Jacken schwitzt man in U- und Straßenbahn ohnehin schon wie ein Bernhardiner in der Julisonne. Wenn man dann auch noch eng an eng mit ebenso dick eingepackten und ölenden Menschen herumstehen muss, die alle sonst mit der S-Bahn gefahren wären, wäre selbst eine Wanderung durch die Sahara angenehmer.

Ich meine, für so eine Grenzerfahrung trainiert man als regelmäßiger BVG-Nutzer ja sowieso schon unfreiwillig jeden Tag – aber so ein Streiktag im Dezember ist dann doch ein bisschen zu doll. Steigt man irgendwann wieder aus, kriecht einem diese nasskalte Winterluft zu allem Überfluss durch jede durchgeschwitzte Faser, sodass man sofort einen steifen Nacken und ‘ne Schnupfnase bekommt.

Selbst die Berliner Busfahrer sind plötzlich nett

Bei alldem hat so ein Streik aber auch ein Gutes, wie mir in dieser Woche mal wieder aufgefallen ist: Die Menschen rücken enger zusammen. Also, auch im übertragenen Sinne. Wenn man plötzlich einen gemeinsamen Feind hat – die Bahn –, dann ist man weniger fies zueinander. Im Hass selig vereint. Das ist durchaus bemerkenswert, weil man sich sonst im Berliner Untergrund ja nicht einmal die müffelnde Luft zum Atmen gönnt. Ich hatte das Baby dabei, mir wurde wirklich dreimal ein Sitzplatz angeboten. Dreimal! Das sind dreimal mehr als sonst. Anderswo bilden sich spontan Fahrgemeinschaften, Taxis werden geteilt, selbst Busfahrer sind plötzlich ein bisschen nett zu ihren völlig aufgelösten Fahrgästen.

Als 2010 der isländische Vulkan Eyjafjallajökull ausbrach und Tausende Menschen auf dem Hamburger Flughafen strandeten, herrschte trotz aller Frustration auch ein bisschen Ferienlager-Stimmung zwischen den provisorisch aufgestellten Feldbetten. Das war fast ein bisschen schön. Übrigens: Wer Eyjafjallajökull beim ersten Versuch fehlerfrei aussprechen kann, darf sich heute einen Extra-Lebkuchen genehmigen!

Also, ich hoffe natürlich trotzdem, dass Bahn und Gewerkschaft sich einigen können und Berlin ein weiterer Streiktag erspart bleibt. Vor Weihnachten ist es doch eh schon stressig genug. Ich werde deshalb jetzt gleich mal den Müll rausbringen und hoffen, dass die Tüte hält. Dann gibt’s Lebkuchen. Mit oder ohne den komischen Vulkan.

