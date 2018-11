Wirklich schlimm hier in Berlin!

Warum meckern so viele Menschen ständig an der Stadt herum? Reißt euch zusammen, das hier ist nicht Bullerbü, meint Nina Paulsen.

Berlin. Neulich las ich bei Facebook, dass einem ehemaligen Kollegen der Laptop geklaut wurde. Mitten aus dem Rucksack, direkt am Bahnhof Zoo. Ich habe mit dem Mann zwar seit vielen, vielen Jahren kein Wort mehr gewechselt, verfolge aber sein Leben und Schaffen mehr oder minder unfreiwillig mit, wie das eben so ist bei Facebook. „Ey Berlin“, schrieb mein früherer Kollege also dort, „meinen Rechner auf dem Bahnsteig aus dem Rucksack klauen? Nicht cool!“ Daneben so ein Emoji mit hochrotem Gesicht und nach unten gezogenen Mundwinkeln. Und ein Stinkefinger-Emoji, von dem ich gar nicht wusste, dass es das gibt. Mein Ex-Kollege war also sehr, sehr wütend auf Berlin. Dazu muss man allerdings sagen, dass er in Hamburg lebt.

Man könnte jetzt gehässig sein und antworten: Tja, so ist das eben, wenn man aus der Provinz in die große Stadt kommt – das ist hier nun mal nicht Bullerbü und deshalb muss man auf seine Sachen etwas besser achten. Aber ich bin ja nicht gehässig. Und außerdem ist es nun wirklich nicht cool, so dreist bestohlen zu werden. Egal von welcher Stadt. Wäre schon prima, wenn wir hier eine ordentlich ausgestattete Polizei hätten, die gut auf alle Bürger aufpasst. Und keine Diebe, die Laptops aus Rucksäcken klauen. Aber prima wäre auch, wenn ich eine Million Euro auf dem Konto hätte, Beyoncé auf meinem Geburtstag singen und ich endlich eine größere Wohnung finden würde. Manche Dinge werden eben Wunschträume bleiben. Damit muss man leben.

Und ganz offenbar auch mit diesem reflexhaften Berlin-Bashing, das Besucher von außerhalb so gern aus dem Hut zaubern. Klar, dass das auch in diesem Fall nicht ausblieb: Ey Berlin – und nicht: Ey, du böser Dieb. Ich behaupte mal, wäre der Laptop zum Beispiel in Bremerhaven gestohlen worden, hätte der Facebook-Post nicht so begonnen. Einige Kommentatoren stimmten direkt in dieses Lied mit ein: „Dit is Berlin. Laut, dreckig, gemein“. Eine Frau antwortete, sie sei in Berlin ja auch schon mal bestohlen worden, quasi um die These zu untermauern, dass es hier völlig bescheuert sei. Ein anderer schrieb: „Kackstadt“.

Ja, Kackstadt. Au weia. Ich wette, das hat über Bremerhaven noch keiner gesagt. Es gibt nämlich Dinge, zu denen hat einfach jeder eine Meinung, die er in die Welt hinausplärrt: Zu Angela Merkel zum Beispiel oder zum Thermomix. Und eben zu Berlin. Man muss nicht mal dort gewesen sein, um an der Stadt herumzunörgeln. Zu laut, zu dreckig, zu kriminell, zu groß, zu unfreundlich. Zu viel Müll und Graffiti, zu viele Hipster und Arbeitslose, zu viele Schulden und zu viele Schickimickis. Eine „Resterampe“ nannte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Berlin neulich und selbst die altehrwürdige „New York Times“ hat uns ja mittlerweile den Coolness-Faktor wieder abgesprochen. Buhu.

Was viele bei alldem nicht wahrhaben wollen: Ein bisschen Berlin steckt in jedem. Wirklich, jedem, sogar in so Typen wie Söder. In der „Zeit“ hat mal ein ehemaliger Lehrer über ihn gesagt, er habe als Schüler ein „Mangel an Empathie“ gehabt. Wer einmal von einem Berliner Busfahrer angeschnauzt oder im Regen stehen gelassen wurde, weiß, was damit gemeint ist. Mehr habe ich in Söders Biografie aber nicht gefunden, was ihn mit der Stadt verbinden könnte, insofern ist es ganz gut, dass er in Bayern lebt.

Alle anderen, die zum Beispiel gern Jogginghosen anziehen, eine große Schnauze und ein noch größeres Herz haben, Weltoffenheit und Lokalpatriotismus in sich tragen, den Humor nicht verlieren, mit Vorliebe Currywurst essen und über Vorurteile und Klischees lachen können – auch in euch steckt ein Stück Hauptstadt, ob ihr nun wollt oder nicht. Und natürlich in allen, die einen Stinkefinger bei Facebook posten. Für meinen ehemaligen Kollegen und alle anderen Berlin-Besucher hoffe ich, dass sich unsere Diebe das nächste Mal etwas besser benehmen. Oder einen Ausflug in eine andere Stadt machen. Wäre doch schön, wenn zur Abwechslung mal jemand über Bremerhaven meckert.

Mehr Kolumnen von Nina Paulsen:

Vorsicht vor dem Berliner Super-Bakterium!

Dieser seltsame Berliner Weihnachtsfetisch

Danke Berlin, dass du nicht funktionierst!

Gebückt durch die Stadt: So tickt Berlins Rücken-Szene