Dieser seltsame Berliner Weihnachtsfetisch

Ich sag’s ja nur ungern, liebe Freunde, aber in sechs Wochen ist Weihnachten. Ich weiß schon, dass man das eigentlich nicht hören will. Immerhin ist es wie jedes Jahr: Die ganzen guten Geschenkeideen, die man im Juli und August hatte, hat man sich natürlich wieder nicht aufgeschrieben. Also muss man sich an einem Adventssonntag in eine völlig überfüllte Shoppingmall quälen und Socken kaufen. Und seinerseits an Heiligabend Freude vortäuschen, wenn man selbst Socken geschenkt bekommt. Das sind keine schönen Aussichten. Deshalb gehöre auch ich zu den Menschen, die in diesen Tagen das einzig Richtige tun: Weihnachten so lange verdrängen, bis es unvermeidbar ist. Vogel-Strauß-Politik und so: Immer schön mit dem Kopf in den Sand.

Wobei ich Weihnachten in Berlin eigentlich ganz gerne mag. Weil man dem Fest der Liebe hier immer so schön bescheiden begegnet: Mit einer Glitzer-und Blinke-Tanne im Hauptbahnhof, die größer ist als ein zehnstöckiges Hochhaus. Mit Weihnachtsmärkten, die trubel-und promilletechnisch selbst das Oktoberfest in den Schatten stellen. Und mit Häuserfassaden, die irrer leuchten als ein Polizeigroßeinsatz auf dem Alex bei Nacht: Lichterketten an der Tür, Lichterketten auf dem Balkon und riesige Sterne mit integrierter 12-fach-Farborgel im Fenster, die gesamte Straßenzüge bis in den letzten Hinterhof ausleuchten. Außerdem Sprühschnee, überall Sprühschnee. Ich weiß auch nicht, wann genau dieser Weihnachtsfetisch in der Stadt ausgebrochen ist. Ich vermute, die meisten Menschen haben ihre Keller nur, weil sie in den Monaten Januar bis November die ganzen Blinkeartikel irgendwo lagern müssen.

Und dann sind tatsächlich schon Tausende Wunschzettel an den Weihnachtsmann abgeschickt worden. Es gibt ja diese Weihnachtspostämter in Deutschland und zum Beispiel in Himmelstadt in Bayern sind schon mehrere Säcke Briefe aufgelaufen. Vom heutigen Mittwoch an sitzt auch ein Weihnachtsmann im brandenburgischen Himmelpfort in seinem Postamt und macht sich an die Arbeit. Ich verstehe gar nicht, wie man jetzt, im mildwarmen Herbst, schon an so etwas denken kann. Wobei man heutzutage dankbar sein muss, wenn überhaupt jemand diese Aufgabe übernimmt. Vergangene Woche sah ich nämlich einen TV-Beitrag, der alle Feiertagsfreunde in Alarmstimmung versetzen muss: In Berlin und Brandenburg werden die Weihnachtsmänner knapp!

„Der Fachkräftemangel macht auch vor Weihnachten nicht halt“, hieß es, denn offenbar wollen sich immer weniger Menschen in der Region als Weihnachtsmänner oder Christkinder verdingen. Gründe dafür wurden leider nicht genannt. Aber oft liegt es ja am Geld. Vielleicht sollten die Weihnachtsmänner eine Gewerkschaft gründen und für höhere Löhne und mehr Sozialleistungen eintreten. Irgendwann ist man ja auch einfach zu alt, um seinen Schlitten auf dem Dach zu parken und durch einen Schornstein zu rutschen. Das geht bestimmt tierisch auf den Rücken. Da darf der Renteneintritt halt einfach nicht zu spät kommen.

Überhaupt stelle ich mir den Job als Berliner Weihnachtsmann eher stressig vor. Erstmal das ewige Warten auf den Paketboten, der die Geschenke für die Kinder anliefert. Obwohl man zu Hause ist, gibt der Strolch alles beim Nachbarn ab. Dann der Verkehr in der Stadt samt der vielen neuen Tempo-30-Zonen. Kann mir schon vorstellen, dass so’n paar leuchtende Kinderaugen einfach nicht genug Belohnung sind, wenn man sich da durchgequält hat. Und dann ist man wieder der einzige Depp, der an den Feiertagen arbeitet. Nee, nee. Die Weihnachtsmanngewerkschaft sollte sich für eine saftige Zulage für den gesamten Berufsstand einsetzen.

Vielleicht ist das alles ja der Grund, warum so viele Berliner ihre Häuser und Wohnungen heller anstrahlen als das Flutlicht das Olympiastadion? Damit der völlig überarbeitete Weihnachtsmann seinen Weg zu ihnen findet? Ha! Auf geht’s zum Lichterkettenkauf. Und um Gottes Willen: Bloß auch an die Socken denken!

