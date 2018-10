Gebückt durch die Stadt: So tickt Berlins Rücken-Szene

Berlin. So, es ist amtlich. Ich werde alt. Ich hatte in der vergangenen Woche einen Hexenschuss und es war wirklich furchtbar. Ich war gerade dabei, unser Gästesofa zusammenzuklappen, als es mir wie 1000 Volt durch den Körper schoss. Ich taumelte wie ein angeschlagener Boxer zu Boden und blieb da auch erst mal eine Weile – bei der kleinsten Bewegung hörte ich die Englein im Himmel singen. Langsam robbte ich mich vor zu unserem Couchtisch, wo ich mein Handy geparkt hatte. Ich rief erst den Mann an und dann einen Arzt. Während ich da so in der Gegend herumlag, fiel mir auf, wie viel Staub, Krümel und Legosteine sich unter dem Sofa angesammelt hatten. Weiter hinten klebte etwas Undefinierbares. Ich war mir nicht sicher, ob es Augen hatte. So etwas möchte man nicht erleben.

Ein Hexenschuss ist insgesamt ein unangenehmes und ja: peinliches Leiden. Vielleicht nicht ganz so peinlich wie Fußpilz und Hämorrhoiden, aber doch schon blöd. Man ist so hilflos wie eine Schildkröte auf dem Rücken und darauf angewiesen, von anderen Menschen aufgesammelt zu werden. Dann hinkt man gebeugt durch die Weltgeschichte und kann nicht mehr alleine vom Stuhl aufstehen. Ich fühlte mich da auf dem Wohnzimmerfußboden ein bisschen wie David Hasselhoff in dem berühmten Suff-Video, in dem er lallend in seiner Küche liegt und einen Burger in sich hineinstopft.

Ich wünschte, ich wäre in diesem Moment auch betrunken gewesen. Doch so musste ich die ganze Schmach bei vollem Bewusstsein miterleben. Aber wem erzähle ich das alles. Wir sitzen einfach alle viel zu viel, und Berlin ist dadurch so etwas wie die Hauptstadt der Rückenleider geworden. Vermutlich kennt die Mehrheit der Leser dieser Kolumne das verkrampfte Herumliegen auf kalten Fußböden also auch. Das muss man sich mal reinziehen: Laut DAK-Gesundheitsreport, der im Mai erschienen ist, hatten es 69 Prozent aller Berliner Erwerbstätigen im Jahr 2017 mindestens einmal im Kreuz und haben deshalb bei der Arbeit gefehlt. Ja, mehr als zwei Drittel. Ich befinde mich also in guter Gesellschaft. Wir sollten uns zusammentun und einen Verein gründen, immerhin hätten wir 1,2 Millionen potenzielle Mitglieder. Paragraf eins der Vereinssatzung lautet: Aua! Mehr muss da eigentlich auch nicht drinstehen.

Renommierte Rückenspezialisten sind die neuen Statussymbole

Höchste Zeit, dass sich Wirtschaft und Dienstleistungen in Berlin auf diese Massenmalaise einstellen. In den Fahrzeugen von S-Bahn und BVG wären ergonomisch geformte Sitze mit integrierter Aufstehhilfe wirklich ein sinnvolles Upgrade. Jeder Ischiasgeplagte wäre den Unternehmen bis an sein Lebensende dankbar. Auf dem Spielplatz wünsche ich mir spezielle Roboterarme an jeder Schaukel, die die Kinder auf den Sitz hieven. Und einen Treppenlift für die ganze Bagage in jedem Altbau, der mehr als zwei Stockwerke hat. Die Tourismusbranche sollte Stadtführungen auf allen Vieren anbieten, sodass man sich erst gar nicht aufzurichten braucht. Und die Rikscha-Fahrer sollten sich am besten direkt ein großes Bett an ihre Räder montieren, auf denen man es sich mit rückenschonender Stufenlagerung bequem machen kann.

Jetzt, wo ich mich in der Rücken-Szene bewege, merke ich aber auch erst mal, wie schlecht ich vorbereitet bin. Spricht man mit Leidensgenossen, fangen deren Sätze oft an mit: „Also, mein Osteopath hat ja gesagt, dass ...“ Kinder der 80er-Jahre werden sich an diese Sparkassenwerbung erinnern, in der es hieß: mein Haus, mein Auto, mein Boot. Heute sagt man: mein Osteopath, mein Physiotherapeut, mein Orthopäde. Vergesst die Rolex, renommierte Rückenspezialisten sind heute die wahren Statussymbole der Generation 35 plus. Nur schade, dass es viel zu wenige davon in Berlin gibt. Ich habe jetzt einen Termin in zweieinhalb Monaten. Bis dahin bewege ich mich also nur noch gebückt durch die Stadt. Und hoffe, dass endlich jemand Roboterarme für Schaukeln erfindet.

Mehr Kolumnen "Mein Berlin" finden Sie hier.