Wir Warmduscher

Berlin. Manche Dinge weiß man ja immer erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Freie Atemwege etwa, wenn man sich mit der ersten Herbsterkältung herumplagt. Eine funktionierende S-Bahn, wenn man sich mal wieder durch den Schienenersatzverkehr quält. Und: warmes Wasser. Ja. Wir mussten kürzlich sechs Tage und Nächte kalt duschen und konnten nicht heizen. Die Warmwasseranlage im Keller unseres Mietshauses war defekt und die Reparatur gestaltete sich äußerst kompliziert. Die Dame von der Hausverwaltung konnte nur sagen, dass sie überhaupt nichts sagen konnte. Jedenfalls nicht, ohne die zuständige Handwerksfirma „vor Ort“ zu fragen. „Vor Ort“, also in unserem Keller im Heizungsraum, war aber außer ein paar Spinnen und einem kaputten Korbstuhl niemand. Die Informationen flossen wie das warme Wasser: gar nicht. Es war wirklich frustrierend.

Die Tage zogen sich hin wie ein Stau auf der A100. Ich verstand es nicht mehr. Die Menschheit fliegt zum Mond. Baut das Space-Shuttle und hochkomplexe Teilchenbeschleuniger. Selbst das Land Berlin schafft es nach Jahren chaotischer Zustände mittlerweile, seine Bürgerämter einigermaßen zum Laufen zu bringen. Nur bei uns schien die Reparatur der Warmwasseranlage ein Ding der Unmöglichkeit. Ich vermutete, die Jungs von der Handwerksfirma waren die selben, die das mit der Brandschutzanlage am BER verbockt haben. Oder es liegt einfach an Berlin. Vielleicht ist es ein kosmisches Gesetz, das besagt, dass auf dem Stadtgebiet einfach nichts reibungslos funktionieren darf, weil sonst das Raum-Zeit-Gefüge aus den Angeln gehoben wird. Das wäre endlich mal eine Erklärung für den ganzen Mist.

Währenddessen fühlten wir uns ein bisschen wie vor hundert Jahren. Machten das Wasser in Töpfen und Kesseln warm – oder duschten eben kalt. Nur die Harten kommen in den Garten. Dass sie dabei allerdings frieren wie die Schneider hat einem vorher keiner gesagt. „Kein warmes Wasser zu haben ist ja eigentlich ein absolutes First-World-Problem“, sagte mein Nachbar Robert dann eines Nachmittags, als wir uns im Innenhof trafen. „In anderen Ländern wäre man froh, wenn es nur das warme Wasser ist, das fehlt. Wir sollten uns nicht ärgern.“ Das stimmt wohl. Aber das gilt für nicht funktionierende S-Bahnen ja dann auch. Schließlich gibt es mancherorts nicht einmal jene drei überfüllten Rumpelbusse, die in Berlin im Falle einer Baustelle einen im Fünf-Minutentakt verkehrenden Zug ersetzen sollen. Also: Wir sollten nicht schimpfen, sondern glücklich sein!

Aber das ist natürlich Quatsch. Gerade Berlin ist voll von Luxusproblemen, ich habe mich da direkt mal umgehört. Hier die inoffiziellen Top Ten der First-World-Problems aus der Stadt: 10. Oh Mist, im Biomarkt gibt’s keine ungesüßte Hafermilch mehr (Prenzlauer Berg). 9. Verdammt, wegen des vielen Lieferverkehrs kann ich meinen Lambo am Kudamm heute nicht in zweiter Reihe parken (Charlottenburg). 8. Auf meiner Currywurst ist zu wenig Ketchup. Ich will sofort den Geschäftsführer sprechen! (Reinickendorf). 7. Herrje. Mein Portemonnaie ist wegen des vielen Geldes so dick, dass ich nicht mehr darauf sitzen kann (Dahlem). 6. Alter ey! Bei Rossmann gibt’s keinen pinken Nagellack mehr (Marzahn). 5. In der Bar eben hatten sie nur 17 Sorten Craft-Beer. Der allerletzte Laden! (Friedrichshain). 4. Horror! Im Flieger ist die Business-Class ausgebucht (Tegel). 3. Och nö, ganz vergessen, mein Essen für Insta­gram zu fotografieren (Mitte). 2. Döner mit Kräuter- oder Knobisoße? Ich hasse es, mich entscheiden zu müssen! (Neukölln). 1. Heute ist der schlimmste Tag meines Lebens: Mir ist die U-Bahn vor der Nase weggefahren, jetzt muss ich drei Minuten auf die nächste warten (Berlin, überall).

Ja, wir sind alle ziemliche Warmduscher. Ich am meisten. Seit unser Wasser wieder heiß wird, bin ich wieder ein glücklicher Mensch. Jedenfalls bis zum nächsten Schienenersatzverkehr.

