Bunte Blätter statt Baumwollschlüpfer

Ich war mit dem Mann und den Kindern im Tierpark in Friedrichfelde spazieren. Es war wirklich schön. Die Luft war warm und die Sonne schickte ihre Strahlen wie leuchtende Säulen durch das Astwerk der Bäume, die ihre roten und gelben Blätter wie überdimensionales Konfetti sanft auf die Köpfe der Tüpfelhyänen und Brüllaffen rieseln ließen. „Hach“, sagte ich, „die schönsten Bilder malt doch wirklich die Natur.“ Der Mann guckte mich irritiert von der Seite an. „Meine Güte, was für ein Satz“, sagte er und rollte mit den Augen.

Ja, es stimmt wohl. Selbst Boris Becker hat mutmaßlich eine größere Ader für Poesie als ich. Aber etwas weniger Abgeschmacktes ist mir in diesem Moment einfach nicht eingefallen, um mein absolutes Entzücken über diesen fantastischen Berliner Herbst auszudrücken. Egal. Selbst wenn das Vokabular mehr Rosamunde Pilcher als Goethe ist: Ist es im Moment nicht geradezu unglaublich schön da draußen, liebe Freunde?

Ich meine, den Sommer 2018 haben wir über den grünen Klee gelobt. Aber was bitte ist mit diesem Herbst los? Der Herbst ist ja normalerweise das Schmuddelkind unter den Jahreszeiten. Nicht so schön warm wie der Sommer, nicht so kitschig-weihnachtlich wie der Winter und nicht so verheißungsvoll wie der Frühling. Herbst, das fühlte sich normalerweise immer nach Abschied an, nach Melancholie und kalten Füßen. Die Luft roch nach nassen Laubhaufen, nassen Hunden und nassen Menschen, und man wusste nicht, was schlimmer war. Man ahnte: Jetzt geht es nur noch bergab. Tschüss Weißweinschorle, hallo lauwarmer Früchtetee. Tschüss Sonne, hallo Nebel. Tschüss Bikini, hallo Baumwollschlüpfer. Auch wenn die ewigen Romantiker immer vom Zauber von Kerzenwachs, Kürbissen und Kaminfeuer geschwafelt haben, lautete die Wahrheit dennoch, dass der Herbst eine absolut beknackte Jahreszeit ist. Das Klischee vom goldenen Oktober – eine Lüge. Man konnte ihn sich vielleicht schöntrinken. Mehr aber auch nicht.

Normalerweise. Denn in diesem Jahr ist alles anders. Der Herbst präsentiert sich als Verlängerung des Sommers, er verzaubert Berlin mit Wärme und märchenhafter Farbe, die jeden Indian Summer in Kanada alt aussehen lässt. Es ist zu schön, um wahr zu sein: Mit den Öffis zu fahren ist plötzlich so richtig angenehm. Man klebt nicht mehr an wildfremden, schwitzenden Menschen fest – und ist noch nicht selbst schwitzend zwischen Schals, Mützen und Daunenjacken eingeklemmt. Einfach mal so Tram oder U-Bahn fahren, ohne danach auszusehen als hätte man drei Wasserkisten in den fünften Stock eines Altbaus geschleppt – ja, das hat schon was.

Und dann sind die Menschen auch einfach so viel hübscher als sonst. Keine sichtbaren Wadentattoos und langen Fußnägel mehr. Ungewaschene Haare verschwinden unter Mützen. Die eigenen Problemzonen unter dem Pulli. Der Herbst kann tatsächlich ein Freund sein. Wer hätte das gedacht.

Weil’s im Tierpark so schön war, machte ich Anfang der Woche mit einer Freundin dann noch einen Spaziergang, der aus Versehen in einen Gewaltmarsch ausartete: Vom Hackeschen Markt immer entlang der in der Herbstsonne glitzernden Spree, am Ende durch das Regierungsviertel und den mit Eicheln übersäten Tiergarten bis zum Potsdamer Platz. Wir waren fast drei Stunden lang unterwegs und danach regeneriert wie nach einer dreiwöchigen Frischluft-Kur auf Usedom. Ich hätte eine absolute Mehrheit der CSU bei der zurückliegenden Bayern-Wahl für wahrscheinlicher gehalten, als dass das versmogte und über Fahrverbote diskutierende Berlin sich plötzlich in ein Naherholungsgebiet verwandelt. Doch dieser Herbst hat es irgendwie geschafft. Ich kann nur jedem raten, das jetzt ausgiebig zu genießen. Oder, um es mit dem großen Poeten Boris Becker zu sagen, der als Titel für seine Autobiografie ja sogar ein Goethe-Zitat bemühte: Augenblick, verweile doch!

Berliner Herbst, was bist du schön.