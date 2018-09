Wie Wohnungsnot Berliner wahnsinnig macht

Wenn ich einkaufe, lese ich ganz gern die Inserate am Schwarzen Brett. Diese Biete-/Suche-Zettelchen, die hinter den Tischen hängen, an denen man die Tüten einpackt. Eigentlich werden dort, egal, wo in Berlin man gerade einkauft, immer nur Mathe-Nachhilfe, PC-Reparatur und Yogastunden angeboten. Ich vermute, das kommt nicht von ungefähr. In Sachen Logik, technische Entwicklung und Entspannung befindet sich die Stadt ja mehr so im Anfänger- als im Profimodus. Gut, dass sich da endlich ein paar Leute drum kümmern.

Jedenfalls sind unter diesen Aushängen manchmal auch echte Perlen. Diese Woche zum Beispiel bei meinem Stamm-Supermarkt an der Schönhauser Allee. „Partnerin oder Beziehung gesucht von Mann 41 Jahre“, stand da, was ich einigermaßen spannend fand. Die gute alte Heiratsannonce gibt es ja so heute kaum noch, seitdem jeder für die Partnersuche ins Internet abgewandert ist.

„Mit Wohnung 70 Quadratmeter“ Eindruck machen bei Frauen

Was also ist das für ein Typ, der per Supermarktaushang zwischen Kassenbereich und Obstecke nach einer Frau sucht? Groß, sportlich, Nichtraucher mit einer Vorliebe für Spaziergänge im Regen und Bratkartoffeln mit Speck? Lebenslustiger Motorradfahrer mit einem Wellensittich namens „Coco“ und kleinem Bäuchlein? Erfahren werden wir es nie. Denn nur eine weitere Angabe hielt der Inserent für nötig, um die Damenwelt auf sich aufmerksam zu machen: „mit Wohnung 70 Quadratmeter“. Telefonnummer drunter, fertig. Ehrlich gesagt: Im Berlin des Jahres 2018 ist diese Masche ziemlich genial.

Man müsste lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Die Wohnungsnot zwingt die Berliner ja ohnehin zu erniedrigendem Verhalten: etwa im Treppenhaus mit Dutzenden, wenn nicht Hunderten anderen Interessenten bei einer Besichtigung Schlange zu stehen, als handle es sich bei der Immobilie um Schloss Neuschwanstein und nicht um ein dunkles Loch ohne Küche und Balkon. Oder kiloschwere Mappen mit detaillierter Mieterselbstauskunft, Gehaltsnachweisen der letzten 471 Monate und Schufa-Bescheinigung mit sich herumzuschleppen, um direkt eine Bewerbung abgeben zu können. Angeblich legen ja auch immer mehr Leute einen Hunderteuroschein in ihre Unterlagen. Als Bestechung für den Makler, der sich dann vielleicht endlich einen neuen Kaschmirschal für den Winter kaufen kann.

Im Internet gibt es auch Tausende Inserate, in denen Wohnungssuchende aufopferungsvoll versuchen, einen Vermieter in spe von sich zu überzeugen. Sehr viele stellen Urlaubsfotos dazu, die sie sympathisch und in relaxter Pose zeigen: zum Beispiel im Zelt, vor schneebedeckten Bergen oder beim Planschen mit Delfinen. Eine andere junge Frau hat zu ihrer Anzeige gleich vier Fotos von sich gestellt: Das Gesicht in Nahaufnahme, auf einer Schaukel sitzend, im Urlaub am See und schließlich mit einem Jutebeutel auf dem „Berliner Schnauze“ steht. Und überall stehen Texte wie: „Bin gepflegt, sauber und ein ruhiger Typ.“

Manche versprechen 4000 Euro Belohnung - samt Foto

Wer auch immer sich gern über den Exhibitionismus bei Facebook und Instagram aufregt, hat noch nie Wohnungsgesuche im Internet gelesen. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass das ernsthaft einen Vermieter dazu veranlasst, seine Wohnung für „bitte nicht mehr als 650 Euro warm“ abzugeben. Andere Suchende versprechen, tatsächlich bis zu 4000 Euro Belohnung für denjenigen, der erfolgreich eine Wohnung vermittelt – und posten direkt ein Foto von der Kohle. Ich vermute mal, das ist die erfolgversprechendere Variante.

Verwunderlich ist es jedenfalls nicht, wenn nun jemand die Gunst der Stunde erkannt hat und mithilfe seiner 70-Quadratmeter-Butze versucht, dem Liebesglück auf die Sprünge zu helfen. Wer weiß: Vielleicht sorgt die Wohnungsnot in Berlin jetzt dafür, dass Parship und Tinder überflüssig werden. Und Amor arbeitslos. Am besten denkt der Gott der Liebe schon mal über eine Umschulung zum Mathegenie, Computerfachmann oder Yogalehrer nach.