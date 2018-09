Ein Hoch auf die Marzipankartoffel!

Berlin. Bei uns um die Ecke gibt es einen kleinen Supermarkt. Das ist so ein Mini-Ding, die Gänge sind eng und vollgepfropft und alles kostet viel mehr als bei einem normalen Supermarkt. Er ist quasi das Saarland unter den Supermärkten. Mit EC-Karte kann man erst ab einem Einkaufswert von zehn Euro bezahlen, Touristen, die gutgläubig ihre Kreditkarte zücken, werden vom Kassierer ausgelacht.

Diverse Male habe ich dort abgelaufene Joghurts gesehen oder musste meinen Einkauf reklamieren, weil der Kaffee einfach zweimal über den Scanner gezogen wurde. Kurzum: Dieser Supermarkt ist kein Supermarkt, sondern eine Frechheit. Allerdings hat er ein Gutes. Von unserem Sofa aus ist er binnen drei Minuten zu Fuß erreichbar und hat fast immer geöffnet. Beim Backen die Butter vergessen? Schnell mal hin, den Mixer kann man so lange anlassen. Sonnabendmorgen und kein Frühstück im Haus? Selbst im Schlafanzug vor dem Tiefkühlpizzenschrank fühlt man sich hier nicht unwohl.

Was soll ich also sagen: Ich bin öfter in diesem Mini-Markt, als ich eigentlich will und kaufe dort deutlich mehr, als ich mir eigentlich leisten kann. Von dem Geld, das ich dort schon gelassen habe, hätte ich locker eine ganze Rewe-Filiale bezahlen können. Mit Parkplatz und Pfandautomat.

Spekulatiuspackungen, Dominosteinen, Marzipankartoffeln

In diesem Supermarkt steht jetzt neben dem Kühlregal mit sommerlichen Biermixgetränken ein Pappaufsteller mit Spekulatiuspackungen, Dominosteinen und Marzipankartoffeln. Alles klar, Weihnachten naht, auch, wenn es diese Woche nochmal fast 30 Grad werden. Gut, dass wir alle so rechtzeitig daran erinnert werden, jetzt schnell in den wie immer so unbesinnlichen Konsumrausch zu verfallen – vor allem dann, wenn man noch eher „Sunshine Reggae“ im Ohr hat als „Jingle Bells“. Aber ach! Als ich das alles sah, dachte ich auch, dass ich so gar keine Muße habe, mich jetzt über diesen verfrühten Vorweihnachtsterror aufzuregen.

Das ganze Land ist gerade immer so schrecklich empört über alles und jeden und auch, wenn das natürlich oftmals völlig zu Recht geschieht, bin ich doch des Meckerns müde. Ich habe keine Lust mehr auf soziale Medien und Kommentarspalten, die schon morgens schlechte Laune verbreiten. Keine Lust, in den Chor der Aufgeregten mit einzustimmen, vor allem nicht mit Nichtigkeiten. Sollen sich die anderen beschweren, ich mach’ jetzt mal Pause. Marzipankartoffeln im Sommer? Nichts wie her damit! Hat schon mal jemand probiert, wie die mit kaltem Bier harmonieren?

Schon lange wollte ich ja auch mal etwas über die ganzen Leihfahrräder schreiben, die in Berlin in der Gegend herumstehen, aber irgendwie denke ich auch hier: Es ist alles gesagt. Und vielleicht kann man es ja auch mal positiv sehen. Autos parken auch alles voll und sind schlecht für die Umwelt. Wenn man seinen Kindern einen halbwegs gesunden Planeten hinterlassen will, ist ein bisschen Fahrradfahren vielleicht gar nicht so schlecht.

Lasst es euch schmecken, Ihr Szeneheinis!

Und dann fängt an diesem Wochenende wieder das Oktoberfest auf dem Alexanderplatz an. Ein riesiger Quell für Häme, normalerweise. Jeder, der halbwegs bei Sinnen ist, muss dieses Massenbesäufnis unter dem Deckmantel der bayerischen Gemütlichkeit einfach hassen. Besser aber: In den nächsten Tagen einfach einen großen Bogen um diesen Ort machen – und sich freuen, dass die ganzen komischen Menschen, die so etwas toll finden, sich gesammelt dort aufhalten statt unsere Wege zu kreuzen. Und dass alle möglichen Lokale statt normalem Essen nur noch Bowls und Pokes servieren – geschenkt. Lasst es euch schmecken, Ihr Szeneheinis!

Also: Ich wünsche allen eine schöne Woche des Friedens und der Harmonie. Nächstes Mal können wir dann wieder vom Leder ziehen, Berlin bietet ja weiß Gott genug Anlässe dafür. Dreiste Supermärkte zum Beispiel. Aber jetzt genießen wir die nun wirklich allerletzte Sommersonne. Mit oder ohne Marzipankartoffel.

