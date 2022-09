Selbstmitleidige Verzweiflung kommt im TV oft besser

Wäre ich Chef einer konservativen Partei in Deutschland, würde ich mich in Friedrich Elizabeth Merz umbenennen. Nicht, um auszudrücken, wie sehr ich mich nach Bärenfellmützen oder einer Versöhnung von Harry und William sehne, sondern damit alle wissen, wie wenig ich konservative Tugenden mit dieser Monarchin beerdigt sehen will. Die Art und Weise, wie Elizabeth II. ihren Leuten gedient hat, ist beinahe unwirklich. Gemessen an dem, was heute etwas gilt. Sie war ein fühlender Mensch. Aber wohl nicht der Auffassung, ein Gefühl würde erst wirklich gefühlt, wenn es möglichst vielen anderen durchgängig mitgeteilt wird. Für die unzähligen Brabbelnden, die sogar Gefühle erfinden, damit sie etwas zu twittern haben, ist das mindestens so schlimm wie eine Nulldiät.

Ist es schon Haltung, wenn ich laut rufe, Rassismus ist gemein? Wie begegnet man dem Schicksal: Gibt es noch was anderes als Heulen und Zähneknirschen? Im April 2020 hielt die Monarchin eine TV-Ansprache an die Briten im Lockdown. Klar, risikobewusst, unerschrocken. Während hier ein panischer Professor viel Fernsehzeit zum Hyperventilieren bekam und unstudierte Komiker renommierte Experten zu „Menschenfeinden“ erklärten. Wie vieles Konservative ist Selbstdisziplin auf den ersten Blick langweilig. Durch die Queen gab es eine herausragende Symbolfigur für das, was viele Menschen ohnehin schon leben. Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein sind auch bei uns dermaßen verbreitet, dass niemand darüber spricht. Selbstmitleidige Verzweiflung kommt im Fernsehen einfach besser.

Mir lieferte kürzlich ein starker Mann eine neue Spülmaschine. Sie wirkte in seinen Händen wie ein Spielzeugklötzchen. Richtig groß wurde er für mich, als ich ihm einen Kaffee anbot. „Danke, einfach nur arbeiten“, sagte er. Gott schütze diesen König.