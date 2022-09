Moderator Jörg Thadeusz schreibt jeden Sonnabend in der Berliner Morgenpost.

Kolumne Thadeusz Ein Trugbild des Verwöhnten in Zeiten des drohenden Aufruhrs

Ich fürchtete vor ein paar Tagen um das Wohlergehen einer Moderatorin des Deutschlandfunks. Denn in der Informationssendung am Mittag eröffnete sie das Gespräch mit der Frage: „Kann der soziale Frieden mit diesem Entlastungspaket gewahrt werden?“ Oha.

Wahrscheinlich machen wir uns im kuscheligen Berlin keine Vorstellung von dem, was da unruhemäßig um das Kölner Funkhaus schon abgeht. Eigentlich verkehrt der Bus 133 vom Kölner Hauptbahnhof in die Nähe des Deutschlandfunk-Hochhauses. Da fuhr bestimmt gar nichts mehr. Die Busse umgeworfen und angezündet. Von aufgebrachten Rentnern, die nur 300 Euro Einmalzahlung bekommen, durch das Regierungspaket. Die Rente ist erst im Juli kräftig erhöht worden. Aber was sind denn schon 5,35 Prozent? Wenn unsere 21 Millionen Rentner den Frieden für beendet erklären, dann brennt Deutschland.

Die Moderatorin befragte eine Wirtschaftsprofessorin. Bisher zahlen die brav arbeitenden Steuerzahler ihre Stelle. Aber wenn die nicht mehr können, dann fällt auch der Professorin der Himmel auf den Kopf. Wir hatten seit der Pandemie keine richtige Panik mehr. Nur gut, wenn da endlich wieder jeder mögliche Teufel an die Wand gemalt wird.

Das neue Entlastungspaket kostet 15 Milliarden mehr als der Verteidigungsetat. Aber sind damit wirklich alle Deutschen vor allem geschützt? Ich fühle mich umringt von Leuten, denen nicht nur Jammern einfällt, wenn sie herausgefordert sind. Wahrscheinlich ein Trugbild eines Verwöhnten, dieser sozial friedliche Freundeskreis. Zudem lernte ich die Düsternis nicht kennen, mit der die beiden Frauen zu kämpfen haben. Denn ich wechselte direkt nach der Frage zu einem Lied auf einem anderen Sender. Gut gelaunt in diesen Untergang. Den nächsten kriege ich dann sicher deprimierter hin.