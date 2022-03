Es sitzt sich bequemer bei Lanz als im Schützenloch

Berlin. Gut, dass uns keiner angreift. Könnte sonst schwierig werden mit der Verteidigung. Es sitzt sich nun mal bequemer mit Markus Lanz im Studio, als im selbstgebuddelten Schützenloch unter Granatenbeschuss. Richard David Precht, Fernsehpromi mit schimmerndem Haar, hat aus einem Studio den Ukrainern geraten, sie sollten lieber aufhören sich zu wehren. Wenn das die drei Millionen Precht-Käufer auch richtig finden, wäre schon eine recht große Schlappschwanz-Gemeinde beieinander, die lieber gar nichts verteidigt.

Woher soll der Mut in Deutschland auch kommen? In der Ukraine ermuntert und bestärkt der Präsident persönlich. Selenskyj hockt sich niemals bibbernd in das Korn, in das Leute wie Precht sich und die Flinte augenblicklich werfen. Er ist erschöpft, aber ungebrochen zuversichtlich. Die kämpfenden Ukrainer können das offenbar gut gebrauchen. Als es hier corona-kritisch wurde, wollten die Deutschen vor allem keinen Optimismus. Sondern sein Mensch gewordenes Gegenteil. Karl Lauterbach war zwischenzeitlich der beliebteste Politiker. Sein Credo: Ein bisschen Verzweiflung geht immer. Ein höchst attraktives Angebot für die vielen Jammerbegeisterten in einem der reichsten Länder der Erde.

Nicht aber für Doris. Die traf ich in dieser Woche am Berliner Hauptbahnhof. Ihre orangefarbene Weste zeigte an, dass sie zu den Leuten gehört, die den ankommenden Flüchtlingen auf Russisch weiterhelfen können. Wahrscheinlich eine Russischlehrerin, die bald in den Ruhestand geht, spekulierte ich.

Doris stand so gerade, wie es sich Yogalehrer nur von ihren allerbesten Schülern wünschen. Sie wäre über 80, sagte Doris. Gab mit keiner Silbe zu erkennen, dass sie die ehrenamtliche Arbeit am Bahnhof erschöpft. Erklärte preußisch knapp, warum sie nur das mache, was getan werden müsste. Sollten wir Lust haben zu verteidigen, wofür dieses Deutschland steht, könnten wir uns an Doris ein Beispiel nehmen.