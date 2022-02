Vom Suchen und Finden von gutem Stil

Leider sehe ich in einer Freizeithose nicht aus, als wäre Pariser Mode eins meiner Lebensthemen, schreibt Jörg Thadeusz.

Ist doch bequem. Dachte ich und stieg in einer Freizeithose in den ICE von Köln nach Berlin. Leute, die es mit Worten nicht so genau nehmen, hätten von einer „Jogginghose“ gesprochen. Dann auch gleich das Lagerfeld-Zitat angehängt, dem der Modeschöpfer selbst irgendwann gar nicht mehr unbedingt folgte. Diejenigen, die seine KL-Freizeithosen trugen, verloren nicht die Kontrolle über ihr Leben, sondern bewiesen Geschmack.