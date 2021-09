Dann wird mit ein paar Kreuzen nichts besser

Wir sind die. Wir sind Annalena, Armin und Olaf. Diejenigen, die von außen auf unser Land blicken, müssen annehmen, wir Deutsche würden diese Drei für unsere Besten halten. Warum sonst kämen sie für den wichtigsten Job unseres Landes in Frage? „Von außen“ gibt es übrigens wirklich. Auch, wenn die grässlichen Trielle den Eindruck erweckten, die Deutschen wären auf der Welt mit ihren riesigen Sorgen mutterseelenallein.

In einem Draufblick steht in der aktuellen Ausgabe des „Economist“, die Deutschen würden sich einen Kohleausstieg bis 2038 für 40 Milliarden Euro leisten, um damit 20.000 Arbeitsplätze abzusichern. Etwas weniger, als es in Deutschland Yogalehrer gibt. Rechnet uns der Autor von der Insel vor. Na ja, diese Engländer, höre ich es da schon von den anderen Selbstzufriedenen in meiner Medienblase raunen. Totales Glashaus, denn die haben Boris Johnson gewählt. Stimmt, der ist unseriös. Stimmt, der hat gerade eben eine ehemalige Insassin des britischen Dschungelcamps zur Kulturministerin gemacht. Aber sitzen wir mit Annalena, Armin und Olaf damit schon auf der Sonnenseite?

Boris Johnson entzückt sich nicht am Regieren eines Landes, weil es so schön bürokratisch ist, lieber Olaf. Johnson sieht es auch als große Show. Nicht wie ein Provinztheater für 80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, wo es unterhaltsam genug ist, wenn man als ewiger Teletubby über die Bühne eumelt, lieber Armin. Johnson ist mitunter brillant, manchmal auch einfach lustig. Doch, liebe Annalena, der Mann ist 16 Jahre älter als Sie. Wenn Sie mit Ihrem muttchenhaften Kitsch von „Omis, die der Freundin kein Geschenk kaufen können“ im Fernsehen auftreten, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie dabei so alt aussehen, wie Johnson niemals werden kann. Wenn wir wirklich Annalena, Armin und Olaf sind, dann wird mit ein paar Kreuzen in der Wahlkabine nichts besser.