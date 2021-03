Jörg Thadeusz schreibt in seiner Kolumne diese Woche über die Krisenkompetenz in Ausnahmesituationen.

Kolumne Thadeusz Heikle Zwischenfälle kündigen sich nicht höflich vorher an

Wie sollen es die Ministerpräsidenten der Bundesländer in dieser Situation besser hinbekommen? Wo doch alles so neu und überraschend ist. Nun kündigen sich heikle Zwischenfälle selten lange vorher höflich an, damit sich alle Befassten besser vorbereiten können.