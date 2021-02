Es hat keinen Sinn, hör’ auf dich zu quälen

Seit 35 Jahren treibt Jörg Thadeusz Sport – doch nun will er aufhören. Was ein Busfahrer mit der Entscheidung zu tun hat.

Der Sport und ich, wir gehen ab sofort getrennte Wege. Genau jetzt, in der Zeit der Frühlings-Ratgeber mit dem sauren Atem. Denn Fasten entschlackt nicht nur nicht, es riecht auch aus dem Mund. In Fernsehsendungen mit Küchentresen stehen Köchinnen mit erloschenem Blick. Sie müssen sagen, man könnte auch mit Magerquark und Gurken etwas „Köstliches“ zubereiten. Dabei ist ihnen klar, dass Gurkenquark allerhöchstens ein Nebendarsteller in einer großen Oper von Bratkartoffeln und Leberkäse sein kann.