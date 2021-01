Thadeusz An allen Ecken und Enden in Deutschland prickelt es

Wir könnten anspruchsvoll sein. Denn wir sind in Deutschland nicht nur Gutes, sondern das Beste gewohnt. Nein, es geht nicht um Autos. Es geht um das, was nicht anfassbar ist. Um Charme, um Brillanz, um Ausstrahlung, um Geist, um Humor, um Sex-Appeal.

Nehmen wir ein traditionelles Feld, das geschriebene Wort. Wie viel Schwerblut und Schicksalsklirren brauchte es, bis Günter Grass endlich seinen Nobelpreis bekam. Am Ende machte der Nobel-Günter 1999 noch beim Tanz in Oslo eine fantastische Figur. Seine Nachfolger haben sich an dieser Leichtigkeit bei der Preisverleihung orientiert. Stuckrad-Barre, Meyerhoff, Thea Dorn oder Juli Zeh. Mit unserer Muttersprache lassen sich sowohl wilde Hebefiguren tanzen, wie gut gefühlte Schieber.

Oder Wissenschaft: Braucht der moderne Geist wirklich eine pazifische Brise, um sich genial aufzubauschen? Wo in Silicon Valley liegt noch mal dieses Mainz? Der Ort, an dem Özlem Türeci, unterstützt von ihrem Mann Ugur Sahin, den Biontech-Impfstoff gegen Corona erfunden hat, mitten in der Donnerwetterrepublik Deutschland.

An allen Ecken und Enden in Deutschland prickelt es. Wer möchte als Mann nicht wenigstens ein bisschen so aufregend sein, wie Klaas Heufer-Umlauf? Wie viele Frauen nehmen sich an der Heimatverbundenheit und dem dreckigen Lachen von Ina Müller zum Glück ein Beispiel? Selbst im politischen Journalismus regiert der Sex. Ingo Zamperoni lächelt noch eine Pendlerpauschalen-Debatte ins Verwegene. Und Shakuntala Banerjee im ZDF muss sich doch auch nicht wundern, wenn wir längst Verheirateten ihr bigamistische Verlobungsavancen schicken.

Nach diesem Wochenende des CDU-Parteitages könnte feststehen, dass sich Armin Laschet gegen Olaf Scholz gegen Annalena Baerbock um den wichtigsten Job in diesem Land bewerben wird. Brillanz, Geist, Humor, Sex-Appeal. Wir könnten auch anspruchsvoll sein.

Moderator Jörg Thadeusz schreibt jeden Sonnabend in der Berliner Morgenpost.