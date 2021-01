Sturm auf das Kapitol: Bei manchem kommt nur mit dem Bier die Wahrheit

Berlin. Wer sind nur diese Leute, fragte eine Journalistenkollegin im sozialen Netzwerk, als klar wurde, wie viele Millionen Menschen Donald Trump gewählt hatten. Die Mentalität der "Leute", die das Kapitol stürmten, ist vertraut. Vom Esszimmertisch. Da saßen bei meinem Vater am Sonntag seine Handwerkerbekannten. Mit dem Bier kam die Klarheit: Politik ist ein schmutziges Geschäft, im Bundestag sitzen die "wahren Verbrecher". Keine Argumente, keine Belege, stand doch alles in der "Bild"-Zeitung. Die Chaoten in Washington haben den Polizeibeamten ins Gesicht geschrien, sie würden die "Verbrecher" im Kapitol beschützen.

Hillary Clinton einsperren. Oder Angela Merkel an den Galgen knüpfen, wie ihn ein Pegida-Demonstrant im Oktober 2015 durch Dresden spazieren trug. Die Taxifahrer in Berlin, die am liebsten vor Ekel ausspucken wollten, wenn wir am Reichstag vorbeifuhren. Um dann mit einer dümmlichen Verschwörungstheorie zu kommen. Oder mit der DDR, die es wieder bräuchte.

Die Graubärte in Washington, die oft aussahen wie die Frontmänner total erfolgloser Countrybands, sind in gut ausgestatteten Pick-up-Trucks zum Pöbeln für Trump gefahren. Eine mir bestens bekannte AfD-Wählerin, die gern Bootsflüchtlinge ins Wasser werfen möchte, lebt im westlichsten Westen dieser Republik. In jedem Komfort, den der fein bezahlte Vorruhestand bei der Deutschen Telekom hergibt. Ihren Tag verbringt sie, in dem sie rechtsradikale Unwahrheiten zusammenträgt. Und sie muss sich ausführlich selbst bedauern. Denn Selbstmitleid treibt die Ununterdrückten an.

Wer sind diese Leute? Männer und Frauen, die es nicht verdient haben, sich im Schutz einer Gruppe zu verbergen. Denn jeder und jede ist ganz allein verantwortlich. Wenn er oder sie sich von einem Gauland verstanden fühlen. Oder für ein verlogenes, psychisch ungesundes Reichensöhnchen in den USA sogar gewalttätig werden.