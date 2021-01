Warum wir dieses Jahr besonders frivol werden

Eine Vorhersage zwischen "Es wird alles ganz schlimm" und "Da müssen wir uns auf einiges gefasst machen" findet immer ein Nicken. Medienmenschen ist immer dann langweilig, wenn wenig Neues passiert. Dann fantasieren sie darüber, wie uns allen doch noch der Himmel auf den Kopf fallen könnte.

Unvergessen, wie wir es vor 21 Jahren gerade so durch die Jahrtausendwende geschafft haben. Damals erregten sich Journalisten an einer digitalen Datums-Apokalypse, die irgendwie in einen nuklearen Winter führen würde. Der kam nicht, und alle mussten nach den Ferien wieder zur Arbeit. In einem Jahr, das nun eben 2000 hieß. Hier kommt eine optimistische, eine regelrecht juchzende Prognose für 2021. Dieses Jahr wird eine wunderbare Schweinerei.

Spätestens wenn wir alle so einfach an eine Impfung kommen, wie an das Innere eines Überraschungseis, werden wir frivol. Doch, wir züchtigen Deutschen, die wir von außerehelichen Ausschreitungen immer nur in Statistiken lesen, während wir privat der brave Emre und die goldtreue Andrea sind. Wir gehen steil, sobald wir einander wieder viel mehr als nur Seuchenherd sein können. Auf den großen Plätzen Berlins werden Küssereien organisiert. Wo sich Tausende treffen, um mit jedem Menschen zu küssen, der einem zwar nicht bekannt, aber sympathisch ist.

Wir videokonferieren nie wieder, umarmen dafür aber alle, die nicht bei Drei zurück auf dem Fahrersitz ihres BVG-Busses sind. Wenn der feuchte Lappen im Gesicht endlich Geschichte ist, demaskieren wir uns ganz und gar. FKK steht in diesem Jahr für wieder gewonnene Freiheit.

Bedauern könnten wir höchstens die Beamten an den Standesämtern, die entscheiden müssen, ob Lockdown eher ein Mädchen- oder doch ein Jungenname ist. Dafür werden die Hochzeitsgesellschaften wieder schön groß, und alle dürfen die Braut küssen. Froh, das Neue, oder nicht?