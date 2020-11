Strenge Pflicht zum Trinkgeld für Paketboten muss her

Berlin. Die Schule war es nicht. Der erste Ernst des Lebens waren die frühen Morgen auf dem „Hof“. Hier nahm ich irgendwann vor 6 Uhr morgens den Lieferwagen in Empfang. Nachts hatten Leute, die ich niemals traf, die auszuliefernden Pakete aufgeladen. Bei seiner letzten Inspektion sagte der Chef meistens „tja“. Er wusste, dass ich diese vielen Sachen nicht in acht Stunden würde ausliefern können. Eher in zwölf. Wenn ich mich ranhalte. Hätte ich Diskussionen angefangen, hätte er gesagt, ich sei doch wohl noch jung und könne mich an der Uni wieder ausruhen.

Die Tage verbrachte ich dann mit den Hupern, die immer eine Parklücke kannten, in die der kleine Möbelwagen ganz sicher reinpassen würde. Drei Minuten Einparken für vier Minuten Lieferung? Ich arbeitete damals viel mit dem mittleren Finger. Die neuen Sekretärinnen standen in der Büro-Hackordnung noch so weit unten, dass sie zu niemandem grausam sein konnten. Nur zum Paketboten, der ihre Unterschrift brauchte. Anhalten, sperrige Kiste hochnehmen, losschleppen und dann ein kläffender Hausmeister: „Nicht hier! Liefereingang, du Kamel.“ Wer Pakete bringt, ist immer ein Du. An jedem Tag gab es den Moment, in dem ich fantasierte, wie ich es mir mit einem Kaffee im Führerhaus bequem mache. Mit diesem sonnenähnlichen Schein im Gesicht. Von den brennenden Paketen, die ich in sicherer Entfernung vor dem Auto aufgeschichtet und angesteckt habe. Eine strenge Trinkgeldpflicht muss kommen. Keine Münzen, Scheine sind Botenstoff. Wer sich, wie eine Arbeitskollegin, die Katzenstreu-Säcke in die vierte Etage tragen lässt, sollte über einen zusätzlichen Geschenkkorb nachdenken. Kürzlich war eine Botin derart attraktiv, dass man ihre Dienstkleidung beinahe als Modevorhersage missverstehen konnte. Wenn es ihr ein einziges Paket leichter macht, trage ich aber gern DHL, als wäre es Yves Saint Laurent.