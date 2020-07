Moderator Jörg Thadeusz schreibt jeden Sonnabend in der Berliner Morgenpost

Plädoyer für mehr Fragezeichen: Wer wissen will, erfrischt den Geist und enttarnt „Bläh“, findet Jörg Thadeusz.

Wer über ein neues Schmuckstück nachdenkt und sich kein Kreuz um den Hals hängen möchte: Wie wäre es mit einem Fragezeichen? Wie mächtig Fragen sein können, hat sich am Sonntag wieder bewiesen. Donald Trump, der charakterlose Großspurige, war nur noch ein schwitzender Dicker im dunkelblauen Anzug. „Das ist nicht wahr, Sir“, hielt ihm der Interviewer Chris Wallace schon in der dritten Minute des Gesprächs entgegen, als der Präsident wieder über die Corona-Toten in den USA zu lügen begann.

Wallace ist allen ein Begriff, die sich für das Innenleben der mächtigsten Demokratie der Welt wirklich interessieren. Übernehmen Sie Verantwortung, warum haben Sie keinen Plan, wie werden Sie sich an Ihre Präsidentschaft erinnern? Wallace fragte den Präsidenten auf die Statur des 74 Jahre alten Golf-Opas herunter, der er eigentlich nur ist. Dabei ist der Interviewer selbst schon 72.

Fragen halten jung. Wie wunderbar keck wirkte die ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten, als sie den Hoffnungsvollsten aller Hoffnungsträger, als sie Markus Söder kürzlich fragte: „Wie dankbar sind Sie denn, dass die Bundeskanzlerin nicht nachtragend ist?“ Die passgenaue Frage entlüftet das Bläh des Politikers wie der Politikerin.

Aber wer wissen will, erfrischt sich auch jenseits alles Politischen. Fragen sind gesellig. Sie richten sich an jemanden. Die Netzvergifter sind mit ihren Antworten auf alles meistens sehr allein.

Wer fragt oder sich fragen lässt, ist mutig, denn Fragen können die Sicht auf die eigene Welt verändern. „Würdest Du ihn noch einmal heiraten?“, noch schwieriger: „Warum?“ Oder ein Edelstein aus dem ohnehin vor Geist funkelnden „Fragebogen“ von Max Frisch: „Lieben Sie jemanden? Woraus schließen Sie das?“ Das musste Chris Wallace Donald Trump nicht fragen, wobei „mich“ die logische Antwort von allen ist, die keine Fragen haben.